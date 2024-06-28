金曲獎／歌王不是林俊傑？樂評4點分析「最看好他」 結局超意外
明（29）日就是金曲獎頒獎典禮，許多人都很關注到底誰能成為新一屆的歌王歌后。近來知名樂評YouTuber「吉米哥 Jimi Bro」就分享自己的預測，從演唱技巧、專輯契合度、個人特色及個人縱向比較的4個方面，分析每個入圍者的實力，發現每個面向的強者都不一樣，不過整體實力加總起來最強的是Marz23，吉米哥也說，有些人雖然唱功很強，不過是否可以「人歌合一」又是另一回事。
記者朱祖儀／綜合報導
吉米哥近來在YouTube頻道分析「最佳華語男歌手獎」的入圍者，包括林俊傑、MC HotDog熱狗、Marz23、許鈞以及裘德，採用評分制預測，用數據化的方式帶出觀點。其中演唱技巧，他認為表現最佳的是林俊傑，因為林俊傑不僅已經獲得2次金曲歌王的肯定，也是大家公認的「行走的CD」，因此唱功方面毫無懸念。
專輯契合度上，吉米哥認為最高分的是MC HotDog熱狗，且大推歌曲〈大馬戲團〉，雖然他沒有很常聽嘻哈音樂，沒什麼資格去評論饒舌韻腳，不過他覺得熱狗一開口就是滿滿的說服力，他甚至還會聽到哭；至於個人特色拿到5分的是Marz23，因為以歌路的獨特性、辨識度來說，Marz23絕對名列前茅，且華語樂壇很少有同時結合Pop Rock、Melodic Rap和重金屬搖滾的歌手。
最後個人縱向比較，吉米哥把最高分給了許鈞，表示許鈞的上一張專輯《美夢公司》是他覺得最難入喉的，不過從上一張專輯到這屆入圍的《期待集》，反而聽到對方在某些部分收斂了很多，雖然一樣有很多重複性很高的句子或長音，但情感已經不可同日而語。
每一項最高分者都不同，然而最後分數加總起來，意外發現第一名是Marz23，因為雖然Marz23的演唱技巧只拿到2分，不過在專輯契合度及個人縱向表現，都拿到3分和4分不俗的表現，整體表現還算平均，因此是吉米哥預測的本屆歌王。而這個結果也讓吉米哥自己感到意外，表示沒想到最後是Marz23得到第一名，而他也強調，這都是他主觀的想法，不代表評審團的意見，真實結果還是要等明天金曲獎公布。