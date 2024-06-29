快艇「冷處理」Paul George續約　威少恐離隊去尋求穩定上場時間

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快艇在處理Paul George的合約上並不積極，就外界看來恐並不意外，因為快艇在上賽季中已經3度與Paul George討論延長合約，可是最終都沒有結果。快艇只想提供3年的頂薪合約，但Paul George陣營想追求一份至少4年2.21美元（約合台幣71億）的頂薪合約，所以若最終談判破裂也在預期之中。
美媒《The Athletic》就分析，對於快艇球團想要的是什麼，外界也都摸不著頭續，隨著快艇新主場將在下賽季啟用，球團並沒有想要推倒重建，但又不願意開出頂薪合約留下主力Paul George，假設在休賽季放走Paul George，快艇很難拿回與Paul George實力相同的球員。
若快艇不願續約Paul George，勢必得先簽後換才能避免Paul George變成空氣，目前市場上傳出丹佛金塊、費城76人、金州勇士都有意向快艇提出交易，屆時就得考驗快艇管理層的操盤能力。
Russell Westbrook預計不會回歸快艇
此外本賽季快艇除了要處理Paul George的合約外，仍要想辦法留下James Harden 與Russell Westbrook，但在今根據快艇隨隊記者Tomer Azarly表示，「本季打替補的Russell Westbrook在下賽季預計不會回歸球隊，Russell Westbrook希望去到一支有機會上場，且上場時間穩定的球隊，奪冠已不是首要目標。」