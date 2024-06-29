金塊衛冕失敗想組「三巨頭」　美媒：他們有意用MPJ換Paul George

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根據《The Athletic》分析指出，「金塊目前的團隊薪資是無法直接簽下Paul George，但若是願意送出Michael Porter Jr.來匹配薪資，就能讓這筆交易順利成行，但交易主動權仍在快艇球團手上。」
假設若金塊想透過先簽後換到Paul George，勢必得送出下賽季薪資為3586萬美元的Michael Porter Jr.來匹配，MPJ本季才滿25歲，在上賽季為金塊出戰81場（全為先發出戰），場均能貢獻16.7分、7籃板、1.5助攻，若快艇想要球隊年輕化，且更讓團隊保持競爭力，金塊提出的交易將會是不錯的選擇。
美媒《The Athletic》則透露，目前仍不清楚快艇球團想要的是什麼，隨著快艇新主場將在下賽季啟用，球團並沒有想要推倒重建，但又不願意開出頂薪合約留下主力Paul George，假設在休賽季放走Paul George，快艇很難拿回與Paul George實力相同的球員。
此外除了金塊對Paul George有興趣外，《ESPN》資深記者透露Brian Windhorst日前也透露，「勇士在休賽期可能會有大動作補強，其中追逐大咖鋒線球星Paul George會是首要目標。」