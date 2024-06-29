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金塊衛冕失敗想組「三巨頭」　美媒：他們有意用MPJ換Paul George

本季挑戰衛冕失敗的丹佛金塊，有意透過先簽後換的方式拿下洛杉磯快艇明星鋒線Paul George，他們的對手包括快艇、金州勇士和奧蘭多魔術等隊。（圖／美聯社／達志影像）
本季挑戰衛冕失敗的丹佛金塊，有意透過先簽後換的方式拿下洛杉磯快艇明星鋒線Paul George，他們的對手包括快艇、金州勇士和奧蘭多魔術等隊。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇／綜合報導

洛杉磯快艇明星鋒線Paul George可說是本季NBA自由市場上最備受關注的球員，隨著洛杉磯快艇遲遲未開出讓Paul George滿意的合約，市場上已經有諸多球隊願意配合快艇先簽後換得到Paul George，在今（29）日根據《The Athletic》記者Sam Amick與勇士隨隊記者Anthony Slater聯合報導指出，本季挑戰衛冕失敗的丹佛金塊，有意透過先簽後換的方式拿下Paul George，他們的對手包括快艇、金州勇士和奧蘭多魔術等隊。

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金塊追逐PG　MPJ將成交易籌碼

根據《The Athletic》分析指出，「金塊目前的團隊薪資是無法直接簽下Paul George，但若是願意送出Michael Porter Jr.來匹配薪資，就能讓這筆交易順利成行，但交易主動權仍在快艇球團手上。」

假設若金塊想透過先簽後換到Paul George，勢必得送出下賽季薪資為3586萬美元的Michael Porter Jr.來匹配，MPJ本季才滿25歲，在上賽季為金塊出戰81場（全為先發出戰），場均能貢獻16.7分、7籃板、1.5助攻，若快艇想要球隊年輕化，且更讓團隊保持競爭力，金塊提出的交易將會是不錯的選擇。

美媒《The Athletic》則透露，目前仍不清楚快艇球團想要的是什麼，隨著快艇新主場將在下賽季啟用，球團並沒有想要推倒重建，但又不願意開出頂薪合約留下主力Paul George，假設在休賽季放走Paul George，快艇很難拿回與Paul George實力相同的球員。

此外除了金塊對Paul George有興趣外，《ESPN》資深記者透露Brian Windhorst日前也透露，「勇士在休賽期可能會有大動作補強，其中追逐大咖鋒線球星Paul George會是首要目標。」

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