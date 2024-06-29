內湖寵物店老闆友人不忍了！「公開群組對話」：請2F屋主出面對質

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寵物店老闆友人公開群組對話！2F拒簽簡訊、同棟住戶討論時間軸對不上
從寵物店老闆友人公布的截圖當中可以看到，2F屋主在大樓群組中發起同意或者不同意的意見交流，表示「因為居住環境是屬於大家的，我們都在同一條船上，72-2一旦簽了，所有可能產生的不便之處，大家將會共同承擔，若有一戶不同意或者有疑慮，72-2就不會簽署同意書」其時間點則是在2023年10月8日上午，並且署名是2樓住戶。
而在另外一張截圖當中，有住戶詢問「既然大家都要表達意見，那妳的呢？」而疑似2樓屋主則回應「我的選項是簽或者不簽」；而住戶追問「假設我們全部都同意了，那您簽還是不簽？」2樓屋主則回應「很難回答假設性的問題。」其態度感覺上模凌兩可，並沒有明確表態一定會拒絕，寵物店老闆友人直言「這是在玩文字遊戲。」
不過實際看時間點，詭異的是，原先2樓屋主早在10月8日的凌晨就已經有傳簡訊告知1樓寵物店表明「無法簽同意書給妳」，而該簡訊1樓寵物店老闆娘還是在隔了3天才回應。而流出的群組對話中則是10月8日上午10點，2樓屋主繼以凌晨傳簡訊告知「無法簽同意書」，當日上午怎麼又有大樓住戶討論環節，且2樓屋主也在事件後多次對媒體表示「10月8日就拒絕簽署同意書」，整個雙方說法跟事件時間軸還是兜不起來，外界霧裡看花。
寵物店老闆娘手寫信曝光！1F、2F簽同意書有極大「認知誤差」
然而根據寵物店老闆友人公開的資料中，還有一封寵物店老闆娘在去年底寫給2樓屋主的信，信中提及本來約好「10月8日要給同意書，但一事至今已經過了2個月」、「您擔心其他住戶不同意的部分，我已於11月15日給其他住戶都簽署通過，剩貴住戶尚未簽回。」
根據信中內容部分又與群組對話內容相符合，即對話中2樓屋主提到「若有一戶不同意或者有疑慮，72-2就不會簽署同意」，雙方這之中恐怕已經產生「認知誤差」，若群組對話為真，1樓寵物店認為只要取得其他住戶同意，2樓屋主就會同意簽署；而2樓屋主恐怕認為已經傳簡訊明顯表態「拒簽同意書」，雖然後續群組態度比較模糊，但反而造成後續一大場誤會。
而撇開這些對話內容，2樓屋主被指控以「修繕做為簽署同意書的條件」，外界質疑為何不直接公開工程證據？根據《ETtoday新聞雲》報導，2樓屋主強調，這部分有跟施工業者談過，業者說現階段不想公開，提告後會直接給法院當證據，她尊重業者的意見，所以不便提供。目前事件各說各話情況下，恐怕最後走上官司真相才會水落石出。
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