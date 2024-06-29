張書豪求婚成功！穩交歐陽妮妮5年「相戀過程超甜」 娣娣曾催婚
藝人歐陽妮妮與張書豪穩定交往5年，在今（29）日驚喜宣布求婚成功，兩人共同透過社群發文表示：「Yes, we do.」並曬出張書豪下跪爲歐陽妮妮戴上求婚戒指的照片，整個畫面充滿浪漫與幸福感。而歐陽妮妮與張書豪在2019年爆出熱戀，兩人相戀的過程和歐陽娣娣曾經催婚的事情也再度引起關注與討論。
記者洪生儒／綜合報導
歐陽妮妮與張書豪當初因合作《腦波小姐》而相戀，當時傳出2人假戲真做，歐陽妮妮在拍戲不久後便跟當時的對象分手，在拍戲殺青後，歐陽妮妮便飛到峇里島休息放風，而張書豪那段時間也剛好曬出度假照，雖然沒曝光打卡的地點，但照片背景看起來似乎也在峇里島，引起不少粉絲關注。
此外，歐陽妮妮與張書豪曾被拍到穿同一款鞋，兩人在下戲之後也依然保持熱絡，張書豪後來也大方在IG上分享歐陽妮妮幫忙拍的照片，並寫道：「有一樣的鞋好尷尬。」而歐陽妮妮之後也經常出現在張書豪家，兩人多次意外曝光戀愛足跡，似乎沒有要隱藏戀愛的事情，但對外卻始終不鬆口多談。
不過，張書豪過去曾PO出疑似與歐陽家小妹歐陽娣娣的對話截圖，從對話內容中可以看到對方催促張書豪：「快點把姐姐娶回家。」他則回覆表示：「謝謝我的寶貝小妹，真的很開心愛上了姊姊，然後多了妳們。」讓外界都非常期待張書豪跟歐陽妮妮向大家宣布喜訊。
而張書豪與歐陽妮妮在2023年時，曾被爆出將在2024年春天完婚的消息，當時爸爸歐陽龍否認並表示：「孩子都大了，有自己的想法，做家長的也不便催促他們，完全尊重他們的決定。」歐陽龍也稱讚張書豪：「是個孝順的孩子，心地也善良，只要他對妮妮好，我們都祝福。」如今，張書豪與歐陽妮妮穩交5年終於修成正果，不少粉絲們看到求婚成功的喜訊，也都替他們感到開心。