獨／內湖寵物店「1+2樓都是同屋主」套殺老闆？　里長：傳聞很多

獨／台北住宅區開寵物店多難？業者最怕惹怒鄰居　嚴規背後深意曝

▲內湖寵物店老闆輕生，引發台北市住宅區開寵物店規範是否過嚴討論。（圖／記者黃韻文攝）
▲內湖寵物店老闆輕生，引發台北市住宅區開寵物店規範是否過嚴討論。（圖／記者黃韻文攝）

記者徐銘穗/綜合報導

內湖寵物店47歲老闆疑因遲未取得2樓鄰居同意，不堪龐大裝潢費、租金損失而走上絕路。雖然真相仍待釐清中，但事件引發台北市住宅區開寵物店，「得取得左右、樓上3戶鄰居同意」規範是否過嚴討論，《NOWnews今日新聞》採訪台北市寵物商業同業公會及台北、基隆等寵物旅館、美容業者，業者坦承的確很怕鄰居抗議，也揭開嚴規背後的深意。

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台北住宅區開寵物店　須符合4條件

住宅區開寵物店，各地方政府都有不同規定。根據「臺北市土地使用分區管制自治條例」（簡稱土管）規定，住宅區開寵物店的條件即為，必須選在寬度8~12公尺以上的道路，營業樓地板面積500平方公尺以下、只能開設在建築物的1樓或1樓+地下1樓，最重要的是要取得(毗鄰兩側、直上為住宅使用者，應取得該等建物所有權人之書面同意)；換言之，相對位址非住宅使用者，則免取得前開書面同意文件，資料備齊後，交到所屬機關，就能拿到營業許可證。

台北市寵物商業同業公會理事長李丕雯告訴《NOWnews今日新聞》說，事實上在2019年前，寵物美容、寵物寄養是全面禁止進駐台北住宅區的，前任理事長張靖霖花5年統合所有需求推動，整個業界努力下才爭取到有條件開放，目的是要避免打擾到住宅區居民。她直言：「畢竟我們是幸福產業，是要帶給大家快樂的！」

內湖寵物店老闆輕生引發「寵物店進駐住宅區」規範是否過嚴討論。李丕雯說，站在公會立場來說，希望能在有妥善配套措施下，能適度地進行調整，但具體調整方向等細節仍要再討論。

▲黨姓男子花了4百多萬元，在台北市內湖區星雲街開設寵物店，但和二樓屋主的糾紛，只能買賣寵物用品，無法經營寵物旅館。（圖／記者黃韻文攝）
▲內湖寵物店老闆輕生，引發台北市住宅區開寵物店規範是否太嚴格討論。（圖／記者黃韻文攝）
業者自治加強隔音、清潔環境　把對鄰居影響降到最低

北市寵物旅宿業者David受訪指出，寵物業有兩個最大的問題，一是異味、另一則是噪音，尤其是樓上鄰居最容易被噪音影響，因此他們特地從裝潢著手，把天花板加厚，希望將對鄰居的影響降到最低。

在基隆市開業近1年的寵物美容陳老闆也告訴《NOWnews今日新聞》說，她開店時基隆沒有要求左右及樓上鄰居同意的規範，聽聞市府有意要跟進北市作法，一旦實施，未來經營確實難度會提高，但業者只能盡力把可能會擾民的噪音、氣味及毛髮等問題降到最低。

她坦承，雖然自己從事寵物美容，但卻能理解2樓鄰居拒簽同意書，若是她是2樓住戶，「樓下要開寵物旅館，我可能也不會同意，畢竟你沒辦法控制寄宿的寵物晚上沒人時會不會叫」，直言寵物美容店吵白天，寵物旅館可能是吵整天。

李丕雯強調，其實任何產業都一樣，最重要的是周邊鄰里的關係，台北市寵物業者也都很自律，不論在商業區或住宅區，公會也都會輔導業者做隔音、氣味等處理措施，每年業者專業活動上，也會特別再教育夥伴。她直言：「講到底，寵物產業是幸福產業。」營造一個對寵物及人類都更友善的環境，至關重要。

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