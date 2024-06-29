Google宣布9/23終止「1實用」功能！官方提醒：快點備份
Google即將再度終止一項實用功能，今年才在6月下旬終止Google Podcast收聽服務，官方近日再度宣布將在9月停止支援PDF文件掃描管理器「Stack：PDF Scanner by Google」，同時提醒用戶盡速備份或轉移資料，避免資料遺失。
記者周淑萍/綜合報導
Google今年6月下旬終止Google Podcast 服務，Google宣布自9月23日起將停止支援文件掃描應用程式「Stack：PDF Scanner by Google」。官方說明，這是一款舊版的PDF文件掃描管理器，該項功能已合併到Google雲端硬碟（Google Drive）中。官方也提到為了這個過渡期，建議用戶可以將 Stack 文件匯出到 Google Drive。
官方建議未來使用 Google 雲端硬碟來掃描、儲存和整理重要文件，而在官方結束服務前有提供匯出的備份方式，檔案匯出路徑：點擊帳戶 > 設定 > 將所有文件匯出到雲端硬碟 ，點擊導出進行確認。
完成後，所有 Stack 文件將顯示在 Google 雲端硬碟的「我的雲端硬碟」部分中名為「Stack」的綠色資料夾中。如果要從 Stack 匯出單一文件，點擊開啟要匯出的文件點選共享 ，選擇要匯出到的應用程式即可。