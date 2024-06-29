金曲紅毯／準歌王萌兒走紅毯 突「伸手拍背板」他緊張安撫險變臉
第35屆金曲獎今（29）日晚間於台北小巨蛋登場，入圍金曲歌王的Marz23（林志融）帶著老婆和10個月大的兒子一起走紅毯，Marz23是已逝男星林安迪的兒子，他在紅毯訪問透露，出門前有燒香，請爸爸給他一個「最好的安排」，而這次老婆和兒子陪走紅毯，Marz23說，機會難得，一定要老婆辣一下，兒子還突然伸手拍背版，只見他彎腰安撫兒子，他笑說，還好兒子沒有哭鬧，不然他會表情失守。
記者李欣容／台北報導
Marz23帶著老婆、兒子一起出席金曲獎，在紅毯上兒子冷靜的表現讓他意外，在等待訪問時，兒子還伸手拍了背板，Marz23彎腰逗兒子，和他龐克的外型差很大，Marz23說，昨天才臨時決定要全家一起走紅毯，穿搭有搭配一下，對於兒子表現，Marz23說，「我擔心他走紅毯會哭，我會表情失守，但我很意外，他完全沒覺得有怎樣，可能我兒子很適合這行飯也不一定。」而老婆火辣外型成為亮點，Marz23說，「因為現在都在帶小孩，機會難得，有機會當然要讓老婆漂亮一下。」Marz23很感謝老婆對他一路以來的支持，對於拿獎，他完全不緊張，「我出門前有特別跟爸爸燒香，我說你就安排一個『最好的安排』給我就好，也不一定要拿獎。」Marz23此次入圍金曲歌王，和許鈞、林俊傑、MC HotDog熱狗、裘德角逐獎項。