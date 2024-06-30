勇士前榜眼Wiseman成活塞棄將！回歸老東家好時機　戰力不無小補

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2023年2月，勇士為了換回上賽季的冠軍功臣、防守悍將Gary Payton II，送出了陣中的榜眼中鋒James Wiseman。出走活塞後的James Wiseman，並沒有如外界預期，在獲得較多出場時間後，展現出全面性的成長，反而依舊打得掙扎。
在2023年轉戰活塞後的24場比賽，James Wiseman一度展露曙光，在翻倍成長的上場時間中，拿下生涯新高的場均12.7分、8.1籃板。但在進入2024年賽季後，James Wiseman上場時間下修，場均得分、籃板也隨之下滑。
近日NBA記者Evan Sidery的消息也指出，活塞球團將會在今夏放棄James Wiseman的合約，讓他進入自由市場。Evan Sidery的報導還提到：「活塞不是不想給James Wiseman適合的報價，只是更願意騰出薪資空間。」
回歸老東家好時機 內線不無小補
不少媒體認為，在活塞宣布放棄James Wiseman後，不太會有球隊再願意相信他的潛力。然而，以活塞展現出來的態度，相信透過底薪或略高的合約拿下James Wiseman，並不是一件難以達成的事情，所以此時可能正是勇士迎回這位前榜眼絕佳時機。
誠然，勇士近年內線可以說是人滿為患，包含主力上場的Draymond Green、Jonathan Kuminga，還有替補Kevon Looney、Andrew Wiggins，甚至是今年異軍突起的後段順位新秀「TJD」Trayce Jackson-Davis。
但身高211公分、臂展229公分的James Wiseman，擁有過人的靜態、動態天賦，且過去和勇士也有相處經驗。當初是為了季後賽補強才將他交易出去，此時若能以相對低價的短期合約，簽回這位曾經相信過的選秀榜眼，對勇士來說，不乏是一筆划算的買賣。