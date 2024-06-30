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勇士前榜眼Wiseman成活塞棄將！回歸老東家好時機　戰力不無小補

▲底特律活塞的中鋒James Wiseman本季表現差強人意，據傳球團將放棄報價，讓他成為自由球員，或許成為回歸老東家勇士的好時機。（圖／NOWnews資料照）
▲底特律活塞的中鋒James Wiseman本季表現差強人意，據傳球團將放棄報價，讓他成為自由球員，或許成為回歸老東家勇士的好時機。（圖／NOWnews資料照）

記者林之越/綜合報導

勇士前榜眼Wiseman成活塞棄將！在自由市場準備開啟之際，各項消息都指出「浪花兄弟」成員之一的Klay Thompson，可能將會和聯手拿下4座NBA總冠軍的金州勇士分道揚鑣，這也意味著勇士陣容在今年夏天將出現大變化。與此同時，底特律活塞傳出將放棄勇士前榜眼James Wiseman，讓他進入自由市場，而眼下這時機，或許將成為James Wiseman回歸前東家的大好機會

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2023年出走勇士　僅僅1年成棄將

2023年2月，勇士為了換回上賽季的冠軍功臣、防守悍將Gary Payton II，送出了陣中的榜眼中鋒James Wiseman。出走活塞後的James Wiseman，並沒有如外界預期，在獲得較多出場時間後，展現出全面性的成長，反而依舊打得掙扎

在2023年轉戰活塞後的24場比賽，James Wiseman一度展露曙光，在翻倍成長的上場時間中，拿下生涯新高的場均12.7分、8.1籃板。但在進入2024年賽季後，James Wiseman上場時間下修，場均得分、籃板也隨之下滑

近日NBA記者Evan Sidery的消息也指出，活塞球團將會在今夏放棄James Wiseman的合約，讓他進入自由市場。Evan Sidery的報導還提到：「活塞不是不想給James Wiseman適合的報價，只是更願意騰出薪資空間。」

▲James Wiseman轉戰底特律活塞後，一度表現亮眼，但進入2024年賽季後表現下滑。（圖／美聯社／達志影像）
▲James Wiseman轉戰底特律活塞後，一度表現亮眼，但進入2024年賽季後表現下滑。（圖／美聯社／達志影像）
回歸老東家好時機　內線不無小補

不少媒體認為，在活塞宣布放棄James Wiseman後，不太會有球隊再願意相信他的潛力。然而，以活塞展現出來的態度，相信透過底薪或略高的合約拿下James Wiseman，並不是一件難以達成的事情，所以此時可能正是勇士迎回這位前榜眼絕佳時機

誠然，勇士近年內線可以說是人滿為患，包含主力上場的Draymond Green、Jonathan Kuminga，還有替補Kevon Looney、Andrew Wiggins，甚至是今年異軍突起的後段順位新秀「TJD」Trayce Jackson-Davis

身高211公分、臂展229公分的James Wiseman，擁有過人的靜態、動態天賦，且過去和勇士也有相處經驗。當初是為了季後賽補強才將他交易出去，此時若能以相對低價的短期合約，簽回這位曾經相信過的選秀榜眼，對勇士來說，不乏是一筆划算的買賣


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