民眾黨高層酸黑熊學院是台灣第一鄉勇 「罵沈伯洋就是犯天條」
媒體日前報導稱，有政論節目遭中共官媒新華社記者「盯哨」；民進黨立委沈伯洋也爆料，其實他「2個月前就知道」，後續更引發媒體人姚惠珍、政論小編被出征等爭議。民眾黨秘書長周榆修就大酸，沈伯洋創辦的黑熊學院是「台灣第一鄉勇」、「罵沈伯洋就是犯天條」。
記者林詠青／台北報導
民眾黨秘書長周榆修在自家節目民眾之聲表示，中共派人「盯哨」政論節目的報導沒有拿出實據，後續更引發媒體人、政論小編被綠營網軍出征，「感覺起來罵沈伯洋就是犯天條」。他認為，因為黑熊學院身為賴清德總統執政後，「台灣第一名的鄉勇跟團練」，是民間的義勇軍，所以「他講的都是對的」。
周榆修分析，這已經是賴清德上任後第三件「抗中保台」卻自打臉的爭議事蹟，第一件就是中共海軍前艦艇艇長來「淡水河半日遊」，破口之大，但現在又沒新聞了；第二件則是立委黃國昌踢爆，陸軍蘭陽指揮部用中國光電設備。
周榆修強調，他要公開表示，中共派人盯哨台灣政論節目，「這件事情如果是真的，是非常嚴重」，形同整個國安局情資系統「全部睡著」，放著中共的人晃過來又放出去，「如入無人之境」。
他並反酸，「沈伯洋沒有錯、沈伯洋講的都是對的！」請國安單位正視台灣第一鄉勇的意見，趕快把事情查個水落石出，讓台灣民眾看到民進黨抗中保台的決心，「不然我都覺得是假的」。