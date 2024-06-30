比101大4.8倍！全國最大購物商場落腳台中　首年營業額估350億

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由「台中高鐵娛樂購物城」更名的「D-ONE第一大天地」，今(30)日上午在第一大國際開發公司董事長原島榮一主持下動土。台中市經發局說明，最受矚目的國際級大型購物中心部份，總樓板面積9萬坪，規模是台中新光三越加上台中大遠百的1.6倍大、台北101的4.8倍大，預計2026年第4季開幕，未來將會是全台最大百貨購物商場，預估提供1萬8,000個就業機會，為台中經濟注入新活水。
經發局指出，業者看準軌道經濟商機，「D-ONE第一大天地」位處中高鐵站旁、三鐵共構出入口，旅客站在高鐵2樓月台即可俯視基地，周邊有國道1號、國道3號、74號快速道路，完工後將連結周邊商圈與核心生活圈。
開發案首創3亮點：一是萬坪綠地及空中花園；二是500公尺長、媲美比佛利山莊的國際級時尚精品大道；三是打造台中不夜城、24小時電影城、書店、物販店等夜經濟，是全台最大的高鐵站區開發案。
市長盧秀燕歡迎企業投資台中，她表示市府正在水湳經貿園區打造全國最大的台中國際會展中心，建議開發公司在此規劃中型會展中心，將台中打造成全國第一大會展城市，讓經貿發展達到爆發性成長。
她也指出開發案將帶來周邊交通議題，市府會與交通部鐵道局、第一大國際開發公司攜手妥善處理，比如可從高鐵站2樓規劃通道直抵商場，讓民眾前往更便利；也將請立委協助向中央爭取，比照后里麗寶樂園由國道拉一條交流道下來，紓緩平面道路車潮，讓投資案盡善盡美，為地方帶來正面經濟效益。