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比101大4.8倍！全國最大購物商場落腳台中　首年營業額估350億

▲將打造為全台最大國際級百貨購物中心的「D-ONE第一大天地」今日動土。（圖／台中市政府提供，2024.06.30）
▲將打造為全台最大國際級百貨購物中心的「D-ONE第一大天地」今日動土。（圖／台中市政府提供，2024.06.30）

記者顏幸如／台中報導

位於台中高鐵站區，將打造為全台最大國際級百貨購物中心的「D-ONE第一大天地」今天動土。總投資金額逾260億元，開發基地面積超過15公頃，將集結五星酒店、A級商辦大樓、國際會議中心、電競IP動漫主題館、百老匯等級影城，預計2年半後開幕、首年營業額估350億。台中市長盧秀燕建議由國道拉一條交流道直達、高鐵站2樓規劃通道直通商場，共同打造亞洲商業新地標。

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交通部鐵道局「新高鐵段69、70、71 地號事業發展用地開發經營案」招商案，開發面積廣達4.8萬坪，總開發營業面積約18.2萬坪，經評選後，由廣三SOGO百貨集團主導的第一大國際開發取得最優申請人資格，2021年宣佈開發計劃。

由「台中高鐵娛樂購物城」更名的「D-ONE第一大天地」，今(30)日上午在第一大國際開發公司董事長原島榮一主持下動土。台中市經發局說明，最受矚目的國際級大型購物中心部份，總樓板面積9萬坪，規模是台中新光三越加上台中大遠百的1.6倍大、台北101的4.8倍大，預計2026年第4季開幕，未來將會是全台最大百貨購物商場，預估提供1萬8,000個就業機會，為台中經濟注入新活水。

經發局指出，業者看準軌道經濟商機，「D-ONE第一大天地」位處中高鐵站旁、三鐵共構出入口，旅客站在高鐵2樓月台即可俯視基地，周邊有國道1號、國道3號、74號快速道路，完工後將連結周邊商圈與核心生活圈。

▲第一大國際開發公司董事長原島榮一與台中市長盧秀燕共同執鏟。（圖／台中市政府提供，2024.06.30）
▲第一大國際開發公司董事長原島榮一與台中市長盧秀燕共同執鏟。（圖／台中市政府提供，2024.06.30）
開發案首創3亮點：一是萬坪綠地及空中花園；二是500公尺長、媲美比佛利山莊的國際級時尚精品大道；三是打造台中不夜城、24小時電影城、書店、物販店等夜經濟，是全台最大的高鐵站區開發案。

市長盧秀燕歡迎企業投資台中，她表示市府正在水湳經貿園區打造全國最大的台中國際會展中心，建議開發公司在此規劃中型會展中心，將台中打造成全國第一大會展城市，讓經貿發展達到爆發性成長。

她也指出開發案將帶來周邊交通議題，市府會與交通部鐵道局、第一大國際開發公司攜手妥善處理，比如可從高鐵站2樓規劃通道直抵商場，讓民眾前往更便利；也將請立委協助向中央爭取，比照后里麗寶樂園由國道拉一條交流道下來，紓緩平面道路車潮，讓投資案盡善盡美，為地方帶來正面經濟效益。

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