冷氣別只會按舒眠模式！「遙控器神鈕」空調變舒適　眾錯過好幾年

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「你家冷氣有Fuzzy模式很讚喔！空調會變得很舒服」、「睡眠模式很安靜省電，Fuzzy吹起來最舒服，廠商認定最優質的」、「變頻的話自動模式沒什麼問題」、「自從知道Fuzzy是什麼之後都選這個模式，吹起來超級讚，錯過好幾年了」、「Fuzzy就是模糊控制，會依照環境計算空間最適合的溫度，我是覺得真的很舒服。」
冷氣遙控器「隱藏按鈕」！Fuzzy模式一堆人不懂
事實上，相信有很多人在吹冷氣的時候，都會選擇「自動模式」或是睡前開啟「舒眠模式」，但你是否注意過家中冷氣遙控器上有一顆名為「Fuzzy」的按鈕呢？其實這顆按鈕也不是每一台冷氣或者品牌有的功能，但有許你可以拿起家裡冷氣遙控器看看是否有這顆按鈕。
過去TouTuber「啾啾鞋」也曾經拍片解釋過這個冷氣「Fuzzy」按鈕就是所謂的「模糊控制」，當大家在吹冷氣時按下這顆按鈕，「Fuzzy模式」就會去考慮當下空間的「環境溫度」、「你設定的溫度是幾度」以及「環境濕度」，然後啟用內部機組、風扇的運作，達到讓空間最舒適的狀況。
適合愛吹長時間冷氣的人！Fuzzy功能這些品牌可能有
啾啾鞋當時也以自家來比喻，表示像自己房間的冷氣就比較老舊，一般模式開久了就很冷，調高溫度之後久了又很熱，這時候當他按下「Fuzzy模式」之後，空調瞬間能夠計算出最適合該空間的舒適度去做調配。而這同時也適合喜歡吹冷氣一整晚、長時間待在家工作的人，可以一直讓室內都保持舒適感，也不會過度耗電！雖然已經是啾啾鞋多年前的科普知識，但最近面臨夏天來臨，又被網友挖出討論。
而《NOWnews》記者也實際看租屋處「國際牌」的冷氣，發現遙控器上面並沒有「Fuzzy模式」的按鈕，上網查資料發現，在「日立」或者「東元」冷氣品牌當中，部分的機型冷氣遙控器就有該按鈕，因此如果想要讓自己空調更舒適，趕緊拿起家中遙控器看看有沒有「Fuzzy」的按鈕吧！