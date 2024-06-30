堅信「賭石」能發大財！女砸100萬狂買翡翠原石　鑑定結果超尷尬

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近年來大陸掀起了「賭石」風潮，最早是由相關業者進行影音拍攝，聲稱用1千人民幣買下的翡翠原石，一切開後有機會獲得稀有的冰種翡翠等，一刀下去身價翻上百倍，因而成為網路話題。
知名男星張藝興載2019年拍攝的連續劇「黄金瞳」，有曾一度以賭石當作題材，讓中國社群網路上的「賭石」氛圍攀升到一個眾所皆知的境界。
直播主兼差賣翡翠原石！遭踢爆全是普通石頭
到了今年4月，一位家住浙江嘉興市的洪姓女子，被名為「東北小東」的直播主的推銷話術吸引，聲稱原石每塊估價都高達人民幣數十萬元，但直播中每顆只要人民幣5000元。「東北小東」還聲稱，這些原石之後會被來自緬甸的王子全部回收，到時候每顆就要漲到人民幣80萬以上，受到這些話術影響，洪女花了超過23萬人民幣（約新台幣103萬），在直播上買下43個原石。
這些石頭送來後，洪女將它們藏在床底下，等待增值的那一天到來，卻意外被女兒小張發現，並立刻認為媽媽受騙了，經過口頭勸阻無效，小張決定報警請警察協助。
最終警方受理後，發現「東北小東」主播的營業執照其實是賣滷味的，這些「翡翠原石」經過浙江當地地質博物館請專家鑑定後，發現洪女買下的都只是普通石頭，事件爆發後，也讓其他受害者紛紛冒出，要向「東北小東」討回辛苦錢。