泰籍女台北101情緒失控！衝進小CK專櫃狂砸店 官方還原事發過程
「台北101 」是台灣指標性觀光景點，許多觀光客都會慕名前往，大樓內也有許多精品專櫃提供給遊客觀賞購物。不過今（30）日下午有泰國籍女子在101現場失控，進入小CK門市狂砸商品，甚至攻擊櫃員。對此，101官方稍早也發出聲明，表示事件發生當下就有保全到場處理，目前商場營運狀況正常。
記者潘毅／綜合報導
今日在社群平台threads上，有不少民眾在101現場目擊一位身穿粉色洋裝的長髮女子，突然在現場情緒失控，還衝進小CK專櫃內，用手將專櫃上的展品亂砸，甚至一度對店員動手，不斷用泰文對著店員咆哮。
對此，台北101官方回應，今（30）日下午2點20分，一名外籍女子在台北101商場某店櫃有突發性失控行為，台北101商場保全隨即至現場處理並報警，警方獲報後已協助將該女子送往醫院安置觀察。台北101商場及該女子失控之店內無人員受傷，台北101商場營運一切正常。特此說明。
據了解，女子因為有攻擊傾向，目前已經被送往松德療養院強制治療，後續視恢復情況決定是否能出院。至於小CK的損失金額，經店員初步清點後，有2支價值共新台幣5千多元眼鏡遭到損毀。