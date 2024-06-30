黃宣《歌手》排名「突掉到第8」墊底！一堆專家傻眼：根本冤案
YELLOW黃宣近日參與中國音樂實境節目《歌手2024》，一出場隨即掀起討論，且不只唱歌實力受到肯定，就連「篡位主持」都被許多中國粉絲大讚。不過沒想到現在比賽竟遇到危機，他在最新一集選唱〈Close to you〉，投票結果卻排名墊底。許多專業的音樂博主都替他鳴不平，表示「這實屬冤案」、「他如果淘汰了，將會是《歌手》一大損失」。
記者朱祖儀／綜合報導
《歌手2024》最新一集排名出爐，看到第一名是譚維維，接著分別是凡希亞奧伊亞（Faouzia Ouihya）、那英、香緹摩爾（Chanté Moore）、孫楠、汪蘇瀧、袁婭維，最後一名則是黃宣。不少粉絲看到都傻眼，表示「你們這排名真無語」、「黃宣第8是你瘋了還是我瘋了？」「沒關係，我們都知道真正的第8名另有其人」、「給黃宣整第8，真有你的」、「YELLOW第8是有點欺負人了」。
微博知名音樂博主「耳帝」也說，黃宣的〈Close to you〉在他看來，不僅在本場可以競爭前三名，且在黃宣本季所有表演中也是前三的水準，「什麼時候黃宣〈Close to you〉這樣的表演，能在主流大眾音綜節目上投票前列，且能深受電視觀眾的欣賞，那說明我們主流音樂市場的多元化、豐富性、聽眾接受度、審美包容度，才是上升了一個台階」，更說「《歌手2024》第8期目前本季最佳，黃宣第8實屬冤案」。
樂評人「鹿野子」更指出，「黃宣如果淘汰了，將會是《歌手》的一大損失，他珍貴而獨特」，且提到其實黃宣比所有人都知道觀眾想聽什麼，如果他想要排名往前，完全可以選〈思念〉、〈Lemon Tree〉等歌去討好觀眾，但他偏不這麼做，「所以他不是這個舞台證明自己的，而是來『刺激』觀眾的，探討更多的可能性」。