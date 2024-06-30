5隻柯基變討債集團！德國牧羊犬「大體型失靈」：小屁孩不分物種
狗狗跟狗狗之間雖然不同品種也能夠和平相處，不過有些狗跟狗之間因為體型問題，還是會有其害怕的時候，像是吉娃娃對上薩摩耶等等。然而近日就有一隻德國牧羊犬在路上遇到一群短腿柯基，直接在馬路上上演追逐戰，讓德國牧羊犬瞬間喪失體型大的優勢，嚇到瘋狂奔跑，讓不少狗奴笑翻。
記者張嘉哲/綜合報導
近日一段影片在社群瘋傳，一隻德國牧羊犬被主人牽出來散步，結果路途當中遇到五隻短腿柯基，不知道柯基是因為成群壯膽，還是真的想找德國牧羊犬玩耍，集體蜂擁而上，讓德國牧羊犬瞬間嚇到花容失色。
只見影片當中，成群結隊的柯基就像是討債集團一樣，窮追德國牧羊犬不捨，而德國牧羊犬雖然體型大出柯基不少，但因為對方成群結隊，因而害怕到不斷繞圈圈給柯基群追逐，畫面相當有些逗趣。
貼文曝光後，吸引超過4.4萬名網友按讚留言：「第一次在德牧身上看到手足無措的樣子」、「德牧體型大到應該天不怕地不怕，結果被柯基討債集團追逐，直接下到不行」、「德牧：小屁孩真的不分物種」、「柯基：爸爸你不要跑啊！我們來了」、「這就是前妻跟你離婚五年蹦出來說要叫你爹的一歲孩子的場景嗎？」、「太好笑，好少看到德牧這樣。」