PLG自由市場大開！張宗憲為首不續約　張鎮衙等12人被釋出一次看

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早在這份名單出來前，外界就有傳出錢肯尼可能要離隊消息，加上球員紛紛在網路上「官宣」，因此消息都提前暴露。
不過張鎮衙本季在領航猿並未打出身價，出賽36場，得分平均5.1，加上1.58次籃板，還有0.89次助攻，表現不如預期，不過他2年前才以接近400萬年薪簽下大約，可惜2年打完就同意被釋出。陳昱翰也是約滿同意釋出。
錢肯尼在夢想家一直是很重要的防守大鎖，但今年出賽數35場，4.54得分，1.83籃板、1.37次助攻，表現也不盡理想。吳松蔚過去以高雄射手，「全村的希望」為名打出名號，但可惜並未能留隊。
此外，夢想家季外積極補強，預計最快今天就會官方宣布「小安」蔣淯安、張宗憲加盟。
PLG自由球員完整名單：
富邦勇士 張宗憲 2024.06.30
富邦勇士 林孟學 2024.06.30
新北國王 翟振皓 2024.06.30
領航猿 張鎮衙 2024.06.30 約滿合意不續約
領航猿 陳昱翰 2024.06.30 約滿合意不續約
攻城獅 張傑瑋 2024.08.31 不執行球隊選擇權
夢想家 錢肯尼 2024.07.31 球隊不續約
夢想家 吳松蔚 2024.08.31 球隊不續約
鋼鐵人 盧哲毅 2024.06.30
鋼鐵人 林郅為 2024.06.30
鋼鐵人 張伯維 2024.06.30
鋼鐵人 李睿麒 2024.06.30