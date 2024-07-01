從NBA打到WWE！Haliburton到紐約當反派　Brunson拿折凳衝上擂台

PLG自由市場大開！張宗憲為首不續約　張鎮衙等12人被釋出一次看

▲富邦勇士張宗憲、林孟學都成為自由球員，台籃將成為自由市場大洗牌。（圖／富邦勇士提供）
▲富邦勇士張宗憲、林孟學都成為自由球員，台籃將成為自由市場大洗牌。（圖／富邦勇士提供）

記者吳政紘/綜合報導

張鎮衙成自由球員！PLG聯盟今（1）日公告自由球員，其中最令人意外的是才打不到2季的「領航猿狀元」張鎮衙才打2季就約滿合議不續約，成為自由球員，加上「台灣噴射擊機」張宗憲、林孟學等富邦勇士三連霸好手離隊，福爾摩沙夢想家的錢肯尼、吳松蔚都被釋出，台籃自由市場大開，球員大洗牌，或許也幫新的聯盟做準備。根據PLG公告，高雄17直播鋼鐵人也把林郅為、張伯維、李睿麒、盧哲毅等人都釋出。

我是廣告 請繼續往下閱讀
張鎮衙約滿不續約　錢肯尼也要轉隊

早在這份名單出來前，外界就有傳出錢肯尼可能要離隊消息，加上球員紛紛在網路上「官宣」，因此消息都提前暴露。

不過張鎮衙本季在領航猿並未打出身價，出賽36場，得分平均5.1，加上1.58次籃板，還有0.89次助攻，表現不如預期，不過他2年前才以接近400萬年薪簽下大約，可惜2年打完就同意被釋出。陳昱翰也是約滿同意釋出。

錢肯尼在夢想家一直是很重要的防守大鎖，但今年出賽數35場，4.54得分，1.83籃板、1.37次助攻，表現也不盡理想。吳松蔚過去以高雄射手，「全村的希望」為名打出名號，但可惜並未能留隊。

此外，夢想家季外積極補強，預計最快今天就會官方宣布「小安」蔣淯安、張宗憲加盟

▲領航猿前鋒張鎮衙，短短2年就被球隊同意不續約，2年約4000萬年薪泡湯。（圖／PLG提供）
▲領航猿前鋒張鎮衙，短短2年就被球隊同意不續約，2年約4000萬年薪泡湯。（圖／PLG提供）
PLG自由球員完整名單：

富邦勇士 張宗憲 2024.06.30
富邦勇士 林孟學 2024.06.30
新北國王 翟振皓 2024.06.30
領航猿 張鎮衙 2024.06.30 約滿合意不續約
領航猿 陳昱翰 2024.06.30 約滿合意不續約
攻城獅 張傑瑋 2024.08.31 不執行球隊選擇權

夢想家 錢肯尼 2024.07.31 球隊不續約
夢想家 吳松蔚 2024.08.31 球隊不續約
鋼鐵人 盧哲毅 2024.06.30
鋼鐵人 林郅為 2024.06.30
鋼鐵人 張伯維 2024.06.30
鋼鐵人 李睿麒 2024.06.30

PLG／張宗憲與富邦勇士協議解約！今夏確定離隊　蔡承儒坦言不捨

李亦伸專欄／PLG、T1兩聯盟「二合一」！11支球團老闆找到出路

林書豪轟PLG年度獎項票選亂七八糟！場均7.6分竟能成為年度第一隊

王董今將宣布PLG和T1合併成職籃新聯盟？據傳已敲定「其中9隊」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代