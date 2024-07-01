門可羅雀！政治陰影、疫情影響　福建平潭「台灣小鎮」人流不再

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報導以數據指出，去年台商對福建的投資下降80%至2.2億美元（71.4億台幣），對整個中國的投資則下降40%，降至略高於30億美元，均創下22年來最低水準；貿易方面，福建從台灣進口量則下跌10.2%，出口下降15.6%，高於福建其他主要貿易夥伴。
與此同時，許多台商也因為生產成本上升、貿易緊張和地緣政治風險，被迫轉移陣地，也使他們對自己在中國的投資更加懷疑。英國諾丁罕大學的台灣研究計畫主任李駿怡直言，無論中國多想推銷經濟區，台商的接受度似乎不高，擔心勞動力成本增加、與當地企業競爭不利，還有美中貿易戰的影響：「所以儘管胡蘿蔔就在那裡，他們就是不想咬」。
更糟的是，北京近期又加強對台灣「咄咄逼人」的軍事姿態，把日前宣誓就職總統的賴清德視為「危險的分離主義者」，更在上週公布法律，正式將推動台獨的行為定為刑事犯罪，最高可處以死刑，台灣陸委會因而將中國、香港和澳門的旅遊警示提高至橙色。
有台商並透露，出於對中國商業環境的多重擔憂，已有不少台商正在另覓出路：「如果他們不返回台灣，就會在東南亞再次進行投資」，而且其他國家，如印度、印尼的人口紅利也多過中國，坦言「目前兩岸的經貿來往並不容易」。