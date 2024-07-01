英女獄警牢房內「與囚犯拍性愛片」！官方震怒要查　女子身分曝光

門可羅雀！政治陰影、疫情影響　福建平潭「台灣小鎮」人流不再

▲福建平潭的「台灣小鎮」，近年因為台獨爭議、新冠疫情等因素影響，人潮已大不如前。（圖／翻攝自微博）
▲福建平潭的「台灣小鎮」，近年因為台獨爭議、新冠疫情等因素影響，人潮已大不如前。（圖／翻攝自微博）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

中國在2015年在福建平潭設立了「台灣小鎮」，以補貼和退稅等優惠措施，吸引台灣青年去當地創業，幾年過去，有英媒報導稱「台灣小鎮」 僅剩幾家店還在營業，除了少數遊客會去打卡拍照，當地基本上已沒什麼人潮。

我是廣告 請繼續往下閱讀
英國《金融時報》引述1名在「台灣小鎮」販賣台中特色小吃的陳姓商人說法，聲稱這幾年因為台獨爭議、新冠疫情，台灣人已經不怎麼去當地了，原是北京打造兩岸融合發展示範區計畫一環的「台灣小鎮」，因為絕大多數台灣民眾拒絕與中國統一，加上政治與經濟疑慮，使兩岸投資降至數十年低點。

報導以數據指出，去年台商對福建的投資下降80%至2.2億美元（71.4億台幣），對整個中國的投資則下降40%，降至略高於30億美元，均創下22年來最低水準；貿易方面，福建從台灣進口量則下跌10.2%，出口下降15.6%，高於福建其他主要貿易夥伴。

與此同時，許多台商也因為生產成本上升、貿易緊張和地緣政治風險，被迫轉移陣地，也使他們對自己在中國的投資更加懷疑。英國諾丁罕大學的台灣研究計畫主任李駿怡直言，無論中國多想推銷經濟區，台商的接受度似乎不高，擔心勞動力成本增加、與當地企業競爭不利，還有美中貿易戰的影響：「所以儘管胡蘿蔔就在那裡，他們就是不想咬」。

更糟的是，北京近期又加強對台灣「咄咄逼人」的軍事姿態，把日前宣誓就職總統的賴清德視為「危險的分離主義者」，更在上週公布法律，正式將推動台獨的行為定為刑事犯罪，最高可處以死刑，台灣陸委會因而將中國、香港和澳門的旅遊警示提高至橙色。

有台商並透露，出於對中國商業環境的多重擔憂，已有不少台商正在另覓出路：「如果他們不返回台灣，就會在東南亞再次進行投資」，而且其他國家，如印度、印尼的人口紅利也多過中國，坦言「目前兩岸的經貿來往並不容易」。

宏都拉斯白蝦出口銳減！蝦農求政府掏113億台幣紓困

悚！廣東清潔工被｢撞進壓縮箱｣　翻千噸垃圾、快2個月仍找嘸人

台灣是叛亂政權？盧沙野演講再「戰狼」　矢板明夫：只是一個笑話

中國天兵科技「天龍三號」火箭試射失敗！殘骸墜落山區爆炸

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選