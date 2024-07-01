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《捍衛戰士》劊子手童年超慘！9歲遭「龍捲風摧殘」目睹27人喪命

▲葛倫鮑威爾（右）因演出《捍衛戰士》劊子手爆紅，近日再主演災難片《龍捲風暴》，他自爆9歲曾遇龍捲風襲擊，親眼目睹27鄰居喪命。（圖／索尼）
▲葛倫鮑威爾（右）因演出《捍衛戰士》劊子手爆紅，近日再主演災難片《龍捲風暴》，他自爆9歲曾遇龍捲風襲擊，親眼目睹27鄰居喪命。（圖／索尼）

記者黃雅琪／綜合報導

災難鉅作《龍捲風暴》由史蒂芬史匹柏監製、鄭李爍執導，找來《捍衛戰士：獨行俠》的「劊子手」葛倫鮑威爾及《沼澤謀殺案》的黛西埃德加瓊斯，分別演出追風者泰勒歐文斯及凱特卡特，片中兩人試圖預測並馴服龍捲風的巨大力量。葛倫鮑威爾童年曾遇上龍捲風襲擊故鄉，親眼目睹27鄰居喪命、埋下陰影。

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在《龍捲風暴》中，由葛倫鮑威爾飾演的泰勒充滿魅力，稱自己是「龍捲風牛仔」，他開著一輛裝備加強的道奇公羊皮卡車，率領一個看似吵鬧又粗魯的「極限氣象學家」團隊，開車衝進龍捲風裡面，拍攝各種瘋狂的追風影片，是超受歡迎的網路紅人。

▲葛倫鮑威爾主演災難片《龍捲風暴》，詮釋網路紅人泰勒歐文斯。（圖／索尼）
▲葛倫鮑威爾主演災難片《龍捲風暴》，詮釋網路紅人泰勒歐文斯。（圖／索尼）
葛倫鮑威爾在《捍衛戰士：獨行俠》中演出帥氣的戰機飛官劊子手後，全球人氣爆棚，今年又主演《愛愛愛上你》及《當殺手戀愛時》躍身為好萊塢新寵兒。導演鄭李爍說：「葛倫鮑威爾真的是魅力無法擋，而且既有趣又搞笑，就連他在扮演像泰勒這麼自大又臭屁的大帥哥的時候，你還是會喜歡他。」

葛倫鮑威爾也分享，自己從小在美國「龍捲風走廊」一帶的德州長大，9歲時親身經歷一個破壞力超強的F5級龍捲風，那時他們全家都在一家地毯店避難，最後龍捲風摧毀30多間房屋，造成超過27人死亡。可怕的經驗讓葛倫鮑威爾親眼目睹，龍捲風是如何對人們的生活造成嚴重衝擊，也幫助他為這部電影做出最真實的表演。《龍捲風暴》7月17日全台上映。

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