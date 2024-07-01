無薪假減逾600人！勞動部：化學工業訂單回穩 持續關注花蓮觀光
勞動部今（1）日公布最新一期減班休息（無薪假）統計資料，實施企業單位一共272家、4685人，相較上期增加10家而且減少653人，總行業數仍以製造業最多，批發及零售業次之，住宿及餐飲業位居第三名。勞動條件及就業平等司專委李怡萱接受《NOWnews今日新聞》記者電訪表示，這次變動主要是因製造業當中的化學工業訂單回穩，停止實施人數583人，未來也會持續關注花蓮縣暑期觀光人次有無回流。
記者林則澄／台北報導
勞動部勞動條件及就業平等司今日公布最新減班休息（無薪假）統計資料，實施企業單位一共272家、4685人，相較上期增加10家而且減少653人，其中企業單位是以製造行業的181家最多，批發及零售業44家次之，再者就是支援服務業16家，至於人數最多則為製造業3886人，其次就是批發及零售業370人，以及住宿餐飲業258人。
勞動部勞動條件及就業平等司專委李怡萱表示，最新一期實施減班休息人數下降，達到3年以來最低，主要是因製造行業的化學工業當中，一家橡膠製品企業訂單回穩，因此無薪假減少583人，至於其他行業類別整體來說變化不算太大，多半集中在中小型企業的零星浮動。
另外，403地震重創花蓮縣，不過當地最新一期實施減班休息的企業單位、人數，相較上期浮動不大，李怡萱對此指出「花蓮縣的情況比較特殊」，不過由於暑期到來，之後還要持續觀察民眾有無意願前往當地觀光，方能帶動振興娛樂及休閒服務業、住宿及餐飲業等行業類別，若是觀光人次並無明顯提高，恐怕減班休息的情況仍會持續下去。