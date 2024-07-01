有他王建民就開心了！伍立辰感覺備受肯定　舅舅莊勝雄傳訊息祝賀

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在兄弟官方的Youtube節目《兄弟Mic'd Up》中，球團釋出選秀進行當下的影片，可以看到第二輪指名選下伍立辰後，領隊劉志威說出：「Good，建民開心了。」被問到此事，伍立辰面帶微笑表示：「我有看到影片。」
談到當下心情，伍立辰說道：「聽到他們說王建民教練很開心，自己覺得很興奮，因為覺得建民教練願意選擇我，也是一種肯定。」同時，他希望進入兄弟後也能和王建民指教，尤其是在球場上的經驗、球種握法還有配球策略等。
對於可以加盟兄弟，伍立辰表示：「這支球隊從職棒元年到現在，是個很資深的球隊，一直都很有競爭力，也有很完整的體系。希望可以跟這些教練團們學習到一些東西，為這球隊貢獻，拼盡全力。」
此外，舅舅莊勝雄在聽聞選秀上榜後，也馬上傳訊息祝賀：「他告訴我要繼續努力成長，而且保持健康，有時間的話希望可以到日本，不論是打球或訓練都好。」
陳品宏走過落選低潮 想向陳仕朋請益
一同參加U23世界盃移訓的台北市立大學左投陳品宏，則是走過去年選秀會落選的低潮，獲得富邦悍將隊第四指名。談到未來即將和資深旅日好手張育成、張奕同隊，陳品宏表示想向2位前輩指教，日本、美國訓練的不同之處。
並且認為進入職業賽場後，心理層面比技術層面更重要，所以特別想向富邦投手陳仕朋請益。陳品宏解釋道：「因為他的出賽滿穩定，每場起伏也不會有太大的變化。」希望能在被打出安打或全壘打後，學習恰當的心理調適方法。
最後，受訪的兩人也互相祝福彼此，陳品宏說道：「祝福伍立辰在職棒拿下好的成績，有健康的身體，可以拿到很好的獎項。」而伍立辰也祝福陳品宏，「未來順順利利，可以穩定成長出賽，期待未來在場上對決，不會手下留情。」