影／乾旱影響越南咖啡收成！熱浪造成全球咖啡價格上漲
今年適逢聖嬰現象，造成全世界各地溫度高溫酷暑，越南炎熱高溫逼近40度又加上乾旱，造成咖啡產量大減，全球咖啡價格也因此上漲。作為全球第二大咖啡生產國，越南過去幾年擴大咖啡種植面積，然而今年乾旱讓農民苦不堪言。
國際中心賴正琳／綜合報導
《美聯社》報導，極端天氣正影響著越南的農作物採收，特別是都市中幾乎每個人、每天都會點的咖啡價格。在越南主要的咖啡生產地嘉萊省（Gia Lai Province），許多當地農民對持續的乾旱感到不安。
目前當地農民只能透過增加灌溉來減輕極端天氣對咖啡生產的影響，但成效甚微。一名當地的咖啡農夫阮文和（Nguyen Van Hoa）說：「由於今年乾旱少雨，咖啡產量可能比往年下降30%左右。我的咖啡種植園通常每年生產六噸咖啡豆，有時甚至八噸。但今年可能只有四到五噸。」
氣象學家指出，越南咖啡品種對溫度敏感，極易受到極端天氣條件的影響。越南氣象學家張巴堅（Truong Ba Kien）指出，咖啡樹對溫度高度敏感，它們只有在24至28度的溫度下才能生長得最好。「當溫度升高時，產量會下降，進而影響咖啡花和咖啡豆的品質。而且溫度較高時，病蟲害容易傳播。」此外，越南的乾旱也影響了嘉萊省的辣椒、酪梨和榴槤的生產。