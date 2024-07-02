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二代創新！勝群鋁門窗盼用精實管理與自動化思維搶占市場

▲不做一般品牌展間，總經理陳珈豪打造「勝群多功能展館」。（圖／NOWnews攝）
▲不做一般品牌展間，總經理陳珈豪打造「勝群多功能展館」。（圖／NOWnews攝）

生活中心/綜合報導

好的建築，除了要有穩固的地基，房屋的每個門窗細節，也決定了成敗：通風、採光，隔音，甚至是會不會漏水等，每一個環節都決定居住品質。台中在地經營近40年的勝群鋁門窗，在創辦人陳武華董事長的品質堅守下，一步步穩固地基；現在二代由總經理陳珈豪接班，新創的思維，更為品牌帶來全新氣象，不論產品端還是製程的精實管理，都大大提升品牌能見度與市占比例。

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想去觀光系當導遊被父母拒絕，選讀政治經濟學起總經，你要說他是「鋁門窗」的門外漢，也完全合理；陳珈豪畢業後只背了簡單的50音，就到日本留學闖蕩，但也在這段經歷中，奠定語言基礎，甚至從中學習。回到勝群的第一個代表作，就是引進「防霾紗網」，把日本學者帶來台灣，打造具有實用性，又能守護健康的產品。

除了用新創的思維，替勝群引進新產品，陳珈豪返台後第一件事情，是回到工廠奠基，從工廠到工地，都是靠著自己一步步學習，在工班與師父中，邊問邊學。不走尋常路，陳珈豪更喜歡研發市場沒有的新產品，跟學設計的弟弟，因為不喜歡窗戶線條很粗，就開發只要約三公分的極細框，突破技術性門檻，也挑戰市場高度，三米半的極細框，僅單手就能輕鬆推動。

▲產品上走出品牌差異化，陳珈豪更希望內部可以精實管理。（圖／NOWnews攝）
▲產品上走出品牌差異化，陳珈豪更希望內部可以精實管理。（圖／NOWnews攝）
除了產品上徹底走出差異化，陳珈豪跟著市場脈絡，更希望內部管理上，可以精實管理，透過線上排程來改善庫存壓力，甚至因應缺工的浪潮，不斷尋求自動化的契機，未來的願景更希望可以增加市場覆蓋率，以及全省經銷，未來也會關注窗框發電等環境永續議題。

另外，走出品牌新思維！不做一般展間，打造「勝群多功能展館」，陳珈豪提到，很多大企業都有品牌的形象館，但帶領勝群的他，中心思想卻是要打造這區域有質感的區公所，讓老人、小孩都可以帶著輕鬆的心情進來。也因此有別於別的品牌形象館，勝群多功能展館一樓有著愜意的咖啡廳、展覽，二樓還有圖書館、空中瑜珈，以及私廚鐵板燒等，有些人是來休息放鬆，有些人則是專程來看窗戶，但也被這氛圍渲染，不管是設計師或是業主，踏進來後下訂的機率可以說是100%。

走過近40年的勝群鋁門窗，在二代接班的努力下，陳珈豪用個人風格，還有源源不斷的創新，持續擦亮「勝群」招牌。

▲近40年的老品牌勝群，在陳珈豪的努力下，有著源源不斷的創新。（圖／NOWnews攝）
▲近40年的老品牌勝群，在陳珈豪的努力下，有著源源不斷的創新。（圖／NOWnews攝）

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