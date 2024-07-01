暑假開跑　中警擴大臨檢保護青少年

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青少年於暑假期間因無課業壓力，學校及家庭監督機會減少，易流連於妨害身心健康場所，為免青少年尋求好玩、刺激或同儕邀約等因素接觸不明藥物，且新興毒品為化學合成，對人體傷害甚鉅，在深夜營業場所更易發生毒品交易或集體吸食情事。為展現臺中市警局打擊犯罪、保護青少年之決心，本次專案臨檢亦派出警犬隊，藉由警犬的緝毒專業及優勢警力，加強臨檢，預防青少年偏差行為與被害以達到全面保護青少年之目的。
警察局副局長黃永志呼籲，提供「孩子開心、家長安心」的暑假是市府及警局重要工作，在青春專案執行期間(7月1日0時起至8月31日24時止)除結合各局處及民間力量做好各項安全保護措施，鼓勵青少年積極參與暑期各項體能、休閒及知識學習活動，亦規劃辦理多元宣導活動，以維護青少年身心健全發展，降低被害情事發生。在此重申青春專案6大宣導重點：「毒品防制、遏止黑幫吸收、防制少年性剝削、多元宣導活動、防止誤入假求職陷阱及營業場所及水域安全。」營造優質成長環境，期盼莘莘學子都能有個充實正向的暑假。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
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