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1月至4月交通事故982死　屏東縣3指標最差！連江縣連續4年無人亡

▲今日是交通部長李孟諺上任以來首場道路交通安全記者會，數據指出今年1月至4月屏東縣在3項死亡人數的指標表現最差。（圖／記者許若茵攝，2024.06.13）
▲今日是交通部長李孟諺上任以來首場道路交通安全記者會，數據指出今年1月至4月屏東縣在3項死亡人數的指標表現最差。（圖／記者許若茵攝，2024.06.13）

記者林則澄／台北報導

交通部部長李孟諺今（1）日首次主持道路交通安全記者會，會中公布統計數據，今年1月至4月道路交通事故12萬8003件、17萬1005人受傷、982人死亡，其中死亡人數相較去年同期達到減少5%的目標。另外，屏東縣的30日死亡數、機車死亡人數、高齡死亡人數最多，新竹市的行人死亡人數最多，雲林縣的酒駕死亡人數最多，至於連江縣已有連續4年零人死亡。

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交通部最新統計資料顯示，今年1月至4月，道路交通事故12萬8003件，對比去年同期減少6384件，減幅4.8%；17萬1005人受傷，對比去年同期減少9482人，減幅5.3%；982人死亡，對比去年同期減少57人，減幅5.5%。此外，死亡人數當中的機車、高齡者、酒駕、行人、兒少也都相較去年同期減少。

至於縣市道安成效，交通部表示，連江縣已有連續4年0人死亡，其他縣市死亡人數則以屏東縣增加18人最多、台南市減少18人最多；行人死亡人數新竹市增加10人最多、台北市減少12人最多。

針對每10萬人死亡人數，交通部提到，整體死亡比例最高的是屏東縣12.2人、比例最低的是連江縣0人；行人死亡比例最高的是新竹市2.4人、比例最低的是連江縣、連江縣均為0人，有關縣市道安會報召開情形，計有新竹縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、屏東縣、宜蘭縣以及金門縣等7個縣市，首長並未每次主持會議，另外苗栗縣沒有召開6次會議。

另外為了達成以人為本、人與車相容共享、安全便利之目標，交通部、內政部攜手地方政府，加速完成行人交通安全設施，其中中央機關補助地方政府的799處優先改善路口，目前縣市已有完成58處，公路局也已完成41處，合計完成99處，各個單位也正力拼縮短施工期程，目標將於今年底全數完成。

再者則為提升省道路口安全，交通部公路局今年轄管省道路口，今年12月底前應累計完成2000處路口改善，因自今年3月啟動，3月至5月研擬推動方式以及路口數量調查，5月起辦理各個路口現勘作業，經過勘查有需改善的路口立即研擬改善方案並設計施工，因此目前僅有完成7處。

至於行人專用時相、早開時相截至6月25日全國完成4821處，相較上月增加163處，當月則以台北市增加52處最多，行人穿越道退縮工程，全國已有完成1818處，相較上月增加67處，當月則以桃園市增加30處最多。

道安總動員民眾通報路口改善，今年1月1日至6月30日成案件數296件、完成件數144件，另從6月24日至30日為止，通報成案件數增加82案，交通部特別針對民眾通報案件，挑選路面坑洞、路面下陷以及人行坡道碎裂等3個類型路口展示改善前後成果，而若民眾對於道路存有危險疑慮或是建議，鼓勵多加利用「道安總動員-我要通報路口改善」進行通報，中央機關以及地方政府就會立即妥慎處理並且追蹤後續辦理情形。

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