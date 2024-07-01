寵物零食界愛馬仕　「天然肉泥」寵物吃得安心

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有著寵物零食界愛馬仕之稱的「碧然思天然肉泥」就是一款腎貓主人間口耳相傳，主打高單價位、且強調天然又營養的寵物肉泥。而寵物零食界愛馬仕絕非浪得虛名，背後的研發過程耗時整整3年，堅持以日式職人精神做到極致的「碧然思天然肉泥」，為了給這些患有腎臟疾病的毛小孩們最天然營養的肉泥原料，甚至於選用北海道鮭魚等食材時，也會提前一年要求代理商先規劃數量，來確保食材來源穩定。基於嚴格把關食材，「碧然思天然肉泥」所含礦物質、鈉與磷含量都低於AAFCO每日最低需求量。不添加誘食劑、色素，防腐劑等人工添加物，因此不會造成毛孩越餵越挑食的情況，是給狗狗貓咪一個對腎臟好的點心。
「碧然思天然肉泥」堅持只使用100%純天然人類可食用等級的食材熬煮，像是來自日本北海道的昆布及柴魚片，經由特殊比例熬煮成鮮美高湯當作調味、野生捕獲日本國產鮭魚、北歐產忝鯡(沙丁魚)等、就連里肌肉 也堅持選用日本國產，更是嚴選天然油脂100%鮭魚油及青背魚所含的DHA，純天然調味加上原型食材，不僅增加嗜口性，也有助於減少過敏的可能性。
來自日本國產，獸醫師推薦，強調成分純天然、低鈉、低磷、無添加、無健康負擔的「碧然思天然肉泥」，不僅是能作為一般貓咪、狗狗們的日常點心，更推薦給腎貓、腎狗、牙口不好、甚至是逐漸高齡沒胃口的寵物們食用，也能當作輔助食品來提升食慾；純天然的成分也能讓寵物們天天食用，不會增加寵物們的負擔。