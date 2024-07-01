美麗島民調／賴清德不滿意度暴增近10個百分點　「2數據」創新高

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至於民眾本月對賴清德執政的整體表現而言，47.6%滿意賴清德執政表現，其中13.5%很滿意、34.1%還算滿意，比上月增加2.4個百分點，有34.7%不滿意，其中16.4%很不滿意、18.3%有點不滿意，比上月陡增9.4個百分點，未明確回答的有17.7%。
對照上月調查可見，賴清德就任之際，原本觀望未表態的民眾有11.8%，在其執政1個月後已有評價，而轉向不滿意的明顯多於滿意。值得注意是，對照上月調查可見，男性、或新北市與桃竹苗及高屏和基宜花東離島、或30至69歲、或高中與專科學歷、或民眾黨支持者與泛藍及中立民眾等群不滿意賴清德執政的比上月至少增加10個百分點。
此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2024年6月25至27日，調查範圍為全國22縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法：由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI），採住宅電話與行動電話雙架構抽樣，本案在CATI系統的住宅電話資料庫中以「等比分層隨機抽樣」（proportionate stratified random sampling）抽出電話門號後再進行隨機跳號（random-digit-dial,RDD）處理，替換各筆電話門號末2碼以觸及未登錄的住宅電話。行動電話抽樣架構則依數位發展部最新公布的「行動通信號碼核配現況」編碼字首（即前5碼），先按各行動通訊業者用戶數占比計算各別應抽取的行動電話筆數，再平均分配行動電話筆數予各該業者的所有編碼字首，對其後5碼（即業者識別碼末碼＋用戶號碼4碼）隨機跳號處理再進行撥號訪問。成功完訪1074人，合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。