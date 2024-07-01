我國碳定價新頁！碳權交易辦法8/15施行　環境部公布三大買賣方式

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環境部將委託臺灣碳權交易所股份有限公司設置交易平台，供事業進行減量額度之交易或拍賣，禁止一般民間單位提供平台從事減量額度之仲介、代銷或買賣業務，以集中管理減量額度買賣市場，強化交易安全並避免事業上當受騙。
再來是「公開透明防漂綠」，環境部表示，減量額度以1公噸二氧化碳當量為單位，且每單位均有足供辨識其種類、專案類型及監測期間等資訊的編碼，確保減量額度從取得、交易或拍賣後移轉及使用註銷過程之效力。另交易及拍賣相關資訊（如專案名稱、減量措施、減量額度數量、編碼及其監測期間、交易價格、買賣雙方事業名稱），將公開於交易平台供各界檢視與查詢，有效避免漂綠疑慮。
環境部指出，制定定價交易、協議交易及拍賣等三種方式，讓事業依其減量額度性質、銷售策略、利潤收益等考量，選擇最有利之方式進行。惟先期專案屬溫管法施行前之減量措施，僅得以協議交易方式進行而不會於碳交所進行交易或拍賣，以維護我國實質減量成效。
最後是可參與交易或拍賣的賣方為已執行抵換專案、先期專案或自願減量專案並持有減量額度之事業；而依氣候法第26條規定用途（如碳費繳交、環評增量抵換或其他經本部認可用途等）之事業為買方，並不開放予個人；此外，減量額度經過交易或拍賣後，由本部移轉且移轉僅限1次，以確保市場穩定。
環境部表示，近期熱烈討論的碳費徵收為碳定價關鍵，而推動自願減量交易機制則是重要的輔助措施。事業及各級政府取得之減量額度，透過公開透明的交易市場，可提供其他事業扣抵碳費、抵換及相關環境聲明之用。減量額度交易市場之建立，有助於逐步落實我國碳定價制度，以達淨零轉型目標。