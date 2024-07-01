吳念庭中職首秀來了！7局代打敲生涯首安　光速出賽寫最快紀錄

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2局上張喜凱遭遇亂流，王勝偉敲出安打後，周佳樂、李宗賢連續兩支二壘安打、打回2分，隨後王正棠高飛犧牲打再下一城，張喜凱也被打退場，富邦擴大至4：1領先。
台鋼由巫柏葳接替登板，但依舊無法止住富邦攻勢，3局上再次攻佔得點圈，王勝偉高飛犧牲打送回球隊第5分，接著周佳樂三壘安打帶有1分打點，前3局富邦打線掃出9支安打攻下6分，反觀台鋼僅有1支安打得到1分。
4局下魔鷹二壘安打帶動攻勢，杜家明也補上一支長打，台鋼追回1分。6局下台鋼洋砲魔鷹擊出超大號陽春砲，把小白球扛出場外，本季第15轟出爐，持續坐穩聯盟全壘打王，也幫助台鋼再添1分，但雄鷹仍處於3分落後。7局上，富邦在兩出局展開攻勢，周佳樂安打上壘，李宗賢敲安打回第7分。
7局下，吳念庭上場代打，迎來中職首秀，場邊觀眾響起如雷的歡呼聲；面對富邦投手王尉永，吳念庭連看2球沒揮棒，第3球鎖定速球攻擊打成界外球，在兩好三壞下，吳念庭逮中一顆145公里速球出棒，擊出右外野方向強勁平飛安打，中職生涯首安出爐，在擊出安打後，吳念庭先行退場，改由顏清浤代跑，並在回到休息室前脫帽向球迷致意。
吳念庭扮演球隊起爆劑，隨後林家鋐安打上壘，曾子祐選到保送，在二、三壘有人局面，陳文杰從曾峻岳手中敲安，一棒清壘帶有2分打點。