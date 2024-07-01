攜手義大利Missoni！達美航空「至臻商務艙」引進優雅奢華體驗

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達美航空品牌體驗設計副總裁Mauricio Parise表示：「我們將在雲端及地面同時創造屬於「達美至臻商務艙」更頂級的旅遊體驗，而Missoni的優雅形象完美地符合這項願景。未來，聯名合作的新款護理包以及Missoni品牌的獨特設計元素也將在專屬的Delta One貴賓室中呈現給我們的旅客，體現更具有設計感的高端旅遊體驗。」
新款的商務艙護理包為皮革材質，外觀採用Missoni經典編織紋路，並將設計延伸到護理包內部，搭配由雙方團隊共同創作出的獨家色彩調色盤與圖騰—象徵飛行於30,000英呎高空窗外的藍色天際，向達美航空近100年的飛航歷史致敬。全新的護理包將於7月中旬開始於往返美國至義大利、巴黎的航班上提供，9月份正式於所有國際航班的「達美至臻商務艙」推出；此外 「達美至臻商務艙」的旅客亦可於新開幕的紐約甘迺迪機場內專屬的Delta One貴賓室體驗Missoni的家居系列精品。
「達美至臻商務艙」機上護理包內含Grown Alchemist的植物精萃護膚產品、竹製牙刷、牙膏、眼罩、耳塞、襪子及筆；此外，旅客還可享受 Delta One Bedding 系列的舒適羽絨被及特大號枕頭；加上拉門設計以及180度全平躺座椅，讓旅客可在獨立的空間內享受頂級愜意的飛行體驗。「飛凡哩程常客計劃」的會員更可透過Fly Delta APP預先選餐，提前預訂由亞洲名廚梁子庚精心設計的美饌佳餚。
達美航空每日一班直飛西雅圖，台北出發抵達西雅圖為當地時間為下午2點左右，利用達美航空綿密的美國國內線航網，當日即可便利的銜接至波特蘭、鳳凰城、拉斯維加斯、亞特蘭大、紐約、波士頓、華盛頓、芝加哥、達拉斯等逾40個北美城市。飛美國、搭達美，全程一家航空公司開立一本機票，讓旅程更安心便利。