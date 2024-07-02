布林肯為拜登辯護　任內提升美國領導力信心

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布林肯表示，世界各地的人們都在關注拜登上任以來所做的事情，而不僅僅是一晚，他們讚賞他的政策。
布林肯說：「他們看到了一位總統，以他們尋求和想要的方式對美國進行再投資，對世界進行再投資，對這些聯盟和夥伴關係進行再投資。」
在6月27日美國有線電視新聞網(CNN)進行90分鐘的辯論後，許多美國人對兩位候選人感到失望。81歲的民主黨現任總統拜登(Joe Biden)的聲音因感冒而沙啞，有些回答結結巴巴，有些則聲音低沉。
78歲的共和黨候選人川普(Donald Trump)則重複了一系列多次被證明是錯誤的主張，包括聲稱他實際上贏得了2020年大選，但拜登沒有反駁這些論點。
這是自6月27日以來，美國最高外交官、拜登的長期助手布林肯，首次被問到這場辯論。布林肯強調了拜登在位期間的表現。
布林肯說：「如果你檢視世界各地的調查，無論其價值為何，你都會一次又一次地看到，在過去的3年半裡，人們對美國領導力的信心急劇上升。」
布林肯指出：「這不會憑空發生…這是我們奉行的政策的產物，是我們的參與的產物。他們看到拜登總統在所有這些不同領域中扮演領頭角色，並以一種讓人們匯集在一起，並以同樣的方式關注我們過去所面對，以及許多其他國家面臨到的共同挑戰。」
拜登的支持者原本希望這場辯論能消除人們對他年紀太大，而無法再連任的擔憂，但這場辯論卻加劇了這個擔憂。部分民主黨人呼籲拜登退出選舉。
拜登的表現引發了全球媒體的擔憂。法國「世界報」(Le Monde)形容拜登為一艘沉默的船。英國左傾的「每日鏡報」(Daily Mirror)稱他的表演是「失態的惡夢」。雪梨晨驅報(Sydney Morning Herald)稱「川普重擊拜登。民主黨無法靠著喬獲勝。」
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