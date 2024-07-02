美術、英語跨域科學搞東搞西　吳怡慧「加法哲學」挖掘學生天賦　

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吳怡慧帶領許多孩子參加競賽，不僅推動科學教育，也有英語及美術專長，「我國中時期就讀美術班，現在於母校任教，擔任英文科老師，後來又到台師大進修取得資訊科技第二專長。」而從美術、英文跨域科技，她說「跨度很大」，平時身兼教學、行政以及課程推廣，行事曆總是排滿任務，但也累積很多教學經驗，因此發展一套獨特的「加法哲學」。
「我在教學歷程中發現，每個孩子都有自己的天賦。」陪伴學習弱勢的學生多年，吳怡慧擁有豐富的學習扶助經驗，面對不被外界看好的學生，她總能在他們身上找到亮點，碰到狀況很多的學生，她也不會太早給他們貼上不用功的標籤，「我的學習之路順遂，成績也很好，成為老師之後，若只從自己的經驗視角去看待學生，就會產生盲點，很容易認為學生不夠努力、沒有用心。」
吳怡慧認為，不能要求學生訂定過高的目標，「目標太高時，學生會想求生逃避，認為即使努力也沒有進步，最後萌生退意。」面對這類學生，她也不會一味要求英文「減C」，而是利用「加法」的方式激勵，「你只要對個幾題，你就保底囉！接下來都是賺到的。」換個角度，她給學生正向鼓勵，也與學生協商一個可以做到的學習目標，幫助學生搭好鷹架，學生才能找回自信，學習起來更有動力。
如今吳怡慧笑說每天都在「搞東搞西，做些有的沒有的」，為的是給學生一個嘗試展演的舞台，從中發掘自己的能力所在，「如果沒有機會去嘗試，孩子怎麼知道自己有沒有興趣？有沒有能力做到？」她也深知時代正在改變，孩子的眼界拓寬，老師更要與時俱進，因此不斷精進教學吸收新知，嘗試不同職務挑戰，「跟著孩子與夥伴老師們一起共學成長，見到教育現場的動能，面對自己的教學場域時，就會更樂於付出。」