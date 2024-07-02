都拿來「屎攻」了？北韓肥料短缺 要人民「繳10kg糞便」不從就罰
北韓自5月底以來，頻頻向韓國飄放含有糞便、推肥的「穢物氣球」，不過近來卻傳出，北韓出現了嚴重肥料短缺問題，北韓領導人金正恩下令，要求北韓人民收集自己的排泄物以作為農作物施肥，若不想收集糞便，則須上繳5000韓元（約台幣170元）的罰款，對於當地許多貧困的居民來說，根本難以承擔。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《太陽報》報導，近來北韓當局要求民眾收集重達22磅（近10公斤）人類排泄物，以作為化肥為農作物施肥。這項最新政令使民眾感到不滿，因為這項政策通常是在冬天進行，如今卻因為進口化肥嚴重短缺，在金正恩以農業優先方針之下，不得不進行夏季收肥，衛生汙染及臭味問題也讓人民苦不堪。北韓民眾抱怨，他們被迫在烈日下在花園裡曬乾自己的排泄物，以供政府作為農作物施肥之用。
兩江道的居民透露，若是不想收集自己的糞便，就得支付5000韓元，對於大多數貧困的北韓人來說，是的不小的數字。針對鄰里監督單位下達曬乾人類排泄物的命令，也令居民難掩困惑。
北韓自5月來七度「屎攻」 挾帶物品驗出人類糞便寄生蟲
為了抗議韓國脫北者團體對北韓散發反朝傳單，北韓從5月28日起對韓空飄大型氣球，並在其下方懸掛裝有垃圾的塑膠袋，截至6月26日晚間已傳出7次「屎攻」，尤其從6月24日起更加強攻擊，連續投放三天。
韓國統一部近來發出聲明表示，針對氣球內容物進行分析後，在氣球內的泥土裡檢查出「數種寄生蟲，如蛔蟲、鞭蟲和蟯蟲」，這是因為北韓使用人類糞便而非化學肥料，以讓土壤變得更加肥沃。不過因為氣球所帶來的泥土量不多，不會構成「土地汙染（或）傳染病風險」。
統一部表示，北韓空飄來的垃圾氣球也透露當地悲慘的經濟狀況，從氣球內殘舊不堪的兒童衣物與其他破爛到幾乎解體的衣物狀況可見一斑。