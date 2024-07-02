好的建物配管「才住得旺」　管線巧匠陳莀酵挑戰全國技能競賽

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勞動部高屏澎東分署表示，建築物的配管往往就是影響一棟建築物是否優質的評估重點，因此「好的管線讓你住得旺，不好的管線讓你四處忙」。至於配管的挑戰在於高效率與精確性，如今陳莀酵也將帶著精煉的優質技術，角逐第54屆全國技能競賽配管與暖氣職類的金牌寶座。
陳莀酵表示，培訓過程除有完善的訓練資源、精實的培訓課程以及優秀的師資，還有新式的虛實整合設備能夠調整狀態，另外他也因為參加高屏澎東分署的產訓合作班，獲得更多實務經驗以及業界協助，對於這次的競賽將會全力以赴，要用最佳狀態挑戰其他高手。
勞動部高屏澎東分署長郭耿華表示，強化我國的技職人才一直都是勞動部推動的重要政策，高屏澎東分署每年也在積極合作各個學校，培訓各項職類的優秀人才，透過「向下紮根」帶入專業的培訓資源以及實作經驗，並且逐年引進新式設備，也在培訓過程導入運用人工智慧（AI）、虛實整合技術，提供青年全面的資源。
全國技能競賽7月17日至21日在台北市南港展覽館登場，分為青年組、青少年組總計69個職類，共計1031名來自全國各地的菁英一同競賽，當中包括勞動部辦理北中南各個分賽區獲得職類前五名的選手、教育部推薦技藝競賽相關職類前三名的學生，現場還有設置多元、智慧、科技等4大展區，邀請民眾探索職涯發展。