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好的建物配管「才住得旺」　管線巧匠陳莀酵挑戰全國技能競賽

▲陳莀酵帶著精煉的配管技術，角逐第54屆全國技能競賽配管與暖氣職類的金牌寶座。（圖／勞動部高屏澎東分署提供）
▲陳莀酵帶著精煉的配管技術，角逐第54屆全國技能競賽配管與暖氣職類的金牌寶座。（圖／勞動部高屏澎東分署提供）

記者林則澄／台北報導

建築物的配管在日常生活或許不容易被注意，但它卻像人體的血管一樣重要。勞動部勞動力發展署高屏澎東分署「銲接與機械應用」產訓合作班出身的陳莀酵，對於建築物配管奠定厚實的基礎，曾在全國技能競賽南區分區賽強勢奪冠的他，如今也將角逐第54屆全國技能競賽配管與暖氣職類的金牌寶座。

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勞動部高屏澎東分署指出，陳莀酵高中時期曾對未來非常迷惘，直到接觸配管這項技術，突然產生高度興趣，進而考取配管技術士證照。他在高中畢業後因配管技術涉及許多銲接工法，為了精進自己的技術，參加「銲接與機械應用」產訓合作班，奠定厚實的基礎，更在第54屆全國技能競賽南區分區賽配管與暖氣職類奪得金牌。

勞動部高屏澎東分署表示，建築物的配管往往就是影響一棟建築物是否優質的評估重點，因此「好的管線讓你住得旺，不好的管線讓你四處忙」。至於配管的挑戰在於高效率與精確性，如今陳莀酵也將帶著精煉的優質技術，角逐第54屆全國技能競賽配管與暖氣職類的金牌寶座。

陳莀酵表示，培訓過程除有完善的訓練資源、精實的培訓課程以及優秀的師資，還有新式的虛實整合設備能夠調整狀態，另外他也因為參加高屏澎東分署的產訓合作班，獲得更多實務經驗以及業界協助，對於這次的競賽將會全力以赴，要用最佳狀態挑戰其他高手。

勞動部高屏澎東分署長郭耿華表示，強化我國的技職人才一直都是勞動部推動的重要政策，高屏澎東分署每年也在積極合作各個學校，培訓各項職類的優秀人才，透過「向下紮根」帶入專業的培訓資源以及實作經驗，並且逐年引進新式設備，也在培訓過程導入運用人工智慧（AI）、虛實整合技術，提供青年全面的資源。

全國技能競賽7月17日至21日在台北市南港展覽館登場，分為青年組、青少年組總計69個職類，共計1031名來自全國各地的菁英一同競賽，當中包括勞動部辦理北中南各個分賽區獲得職類前五名的選手、教育部推薦技藝競賽相關職類前三名的學生，現場還有設置多元、智慧、科技等4大展區，邀請民眾探索職涯發展。

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