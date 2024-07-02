傳蔡鎮宇收購推合併？安泰銀、京城銀回應了 2銀早盤股價兩樣情
市場金融併購傳聞不斷，再傳出前國泰金控董事長蔡宏圖的胞弟蔡鎮宇有意出手買下安泰銀與京城銀，進而推動兩家銀行合併，由於這兩家銀行有意出售傳聞已久，也讓市場有更多想像空間。不過，京城銀與安泰銀今（2）日上午都發出重訊表示「不予評論」，2家銀行股價表現也呈現兩樣情「一漲一跌」，安泰銀盤中漲逾1%，一度來到14.75元，京城銀開跌後，盤中一度翻紅，目前跌0.47%，來到63.5元。
記者顏真真／台北報導
蔡鎮宇曾任國泰金副董事長，在兄弟中排行老三，因此有「三太子」稱號，即便2010年中辭去國泰金所有職務，近年來參與併購家樂福，後來由統一得標，甚至還砸80億取得全家2成持股等案例，仍活躍於併購圈。今日更傳出蔡鎮宇有意收購安泰銀及京城銀，並推動兩家銀行合併
其實，安泰銀與京城銀有意出售傳聞已久，市場也傳有不少金控爭相「娶親」，其中永豐金、中信金都被點名對京城銀有意思，而國票金也一度要迎娶安泰銀，後因股權交易爭議，金管會也未核准，最後破局收場，只是國票金仍未棄併購機會，放話不排除未來重啟和安泰銀合併計畫。
對於今日再傳出蔡鎮宇也有意收購安泰銀及京城銀，並推動兩家銀行合併，2家銀行也都發布重訊澄清。京城銀表示，依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」暨本公司「併購資訊揭露自律規範」規定，公司進行合併、分割、收購或股份受讓，相關訊息應於董事會決議後對外公告，有關傳聞「本公司不予評論」，而安泰銀也回應「本公司不予評論」。
不過，2家銀行股價表現呈現兩樣情，其中安泰銀行開高走高，盤中一度上漲逾1%，最高來到14.75元，而京城銀以63.4元開跌後，一度翻紅來到63.9元，只是不敵賣壓再翻黑，一度下探62.7元跌超過1%，目前仍下跌0.47%，在63.5元盤整。