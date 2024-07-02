買菜自己「袋」！環境部祭3招推動減塑 全國47處傳統市場響應
為打造「減塑市場」，環境部資源循環署於今（2）日與台北市政府環保局、南門市場共同辦理「買菜自己『袋』」市場減塑活動，宣布全國市場齊心減塑開始，邀請民眾響應逛菜市場減塑3招-買菜自備環保袋、蔬果儘量併一袋、不要每攤都要袋，以減少塑膠袋用量，全國22縣市47市場串聯減塑，可減少約0.65億個購物用塑膠袋使用量。
記者林莞茜／綜合報導
環境部資源循環署表示，91年公告「購物用塑膠袋限制使用對象、實施方式及實施日期」，規範7類對象，消費者裝提其購買商品所需之購物用塑膠袋不得免費提供，但不包含直接接觸食物的生鮮袋。106年起擴大管制類對象為14類。實施管制後，現今購物用塑膠袋用量減少50％以上。目前塑膠袋的使用量最多的傳統市場占50-60%，民間團體呼籲應加強市場塑膠袋管制，故今年推動全國共有47處市場同步推動減塑。
減塑市場的推動作法，包含市場設置二次袋或循環袋取用點、提供購物車（籃）等供消費者購物後方便盛裝；攤販張貼「不拿塑膠袋」警語，主動詢問消費者購物袋需求，並可採用各類蔬果合併盛裝的方式等。各縣市環保局將參考「市場減塑推動作業指引」來推動，並結合集點換買菜金、抽獎、兌換宣導品等活動增加誘因，創造全國市場減塑。不管是不是減塑市場，環境部也提供二手袋循環箱及少用塑膠袋等相關文宣供各縣市政府或市場自治會申請或索取。
至於民眾如何配合，資源循環署表示提供逛市場減塑3招「買菜自備購物袋」、「蔬果儘量裝一袋」、「不要每攤都要袋」，另直接盛裝食物的生鮮袋還是可以使用的，確保食材安全衛生。今日藉由南門市場帶頭示範民眾於市場採買如何減塑，呼籲民眾少用塑膠袋並自備購物袋，市場買菜也可以很環保，預估47處減塑市場均可減20%購物用塑膠袋的使用。