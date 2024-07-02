受刑人「2024戒菸比賽」齊聚臺中監獄檢測暨頒獎

我是廣告 請繼續往下閱讀
「2024戒菸就贏比賽」法務部收容人成功戒菸特別獎首獎3萬元得獎者為女性得獎組，來自屏東看守所的柯同學，她因吸菸造成身體的負擔，容易喘、氣色膚質也不漂亮，此次在工場主管及牧師支持與鼓勵下，決心戒菸。開始戒菸的前幾天很煩躁，一直想吸菸，還好見證人提醒與鼓勵，同時還做深呼吸轉移注意力，也透過信仰禱告獲得力量，成功度過菸癮。雖然戒菸胖了，但現在慢跑可以跑得更長更遠也不會喘，人也變漂亮了。
貳獎6千元得獎者之一是來自八德外役監獄的楊黃同學，因為最近感冒所以較少吸菸，剛好又得知戒菸就贏比賽，於是報名參賽。心裡擔心戒菸失敗會丟臉，所以很努力堅持不吸菸，加上太太、女兒及身旁同學們的支持，終於成功戒菸。戒菸後發現健康改善很多，以前走路會喘，而且吃降血壓藥血壓還是偏高，戒菸後不但不喘了，吃藥後的血壓也都正常了。
法務部徐錫祥政務次長指出，法務部從2010年起持續舉辦「戒菸就贏比賽」，提供各項措施獎勵收容人參與全國性的戒菸比賽，例如：增加教化分數、頒發獎狀、增加接見通信次數等實質獎勵，成立戒菸工場、戒菸舍房，並強化吸菸處所的通風設備、開設戒菸門診和宣導活動，幫助收容人戒除菸癮。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！