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受刑人「2024戒菸比賽」齊聚臺中監獄檢測暨頒獎

▲受刑人「2024戒菸比賽」齊聚臺中監獄檢測暨頒獎（示意圖pixabay）
▲受刑人「2024戒菸比賽」齊聚臺中監獄檢測暨頒獎（示意圖pixabay）

記者鄧力軍/台中報導

法務部自2010年起舉辦收容人「戒菸就贏比賽」，今年法務部首度為辛勞的矯正機關人員設置成功戒菸獎勵6萬元1組。法務部徐錫祥次長率矯正署周輝煌署長，與8組得獎候選組所屬機關、鄰近中部監所共13名典獄長，董氏基金會張博雅董事長也親率菸害防制中心及義工團隊齊聚臺中監獄，見證來自屏東、澎湖、宜蘭…等8組成功戒菸得獎候選組公開檢測、戒菸分享暨頒獎典禮。臺中監獄出動收容人樂隊同慶及自製150公分超大禁菸氣球，持續為超過3.9萬名還在吸菸的收容人宣導戒菸。

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「2024戒菸就贏比賽」法務部收容人成功戒菸特別獎首獎3萬元得獎者為女性得獎組，來自屏東看守所的柯同學，她因吸菸造成身體的負擔，容易喘、氣色膚質也不漂亮，此次在工場主管及牧師支持與鼓勵下，決心戒菸。開始戒菸的前幾天很煩躁，一直想吸菸，還好見證人提醒與鼓勵，同時還做深呼吸轉移注意力，也透過信仰禱告獲得力量，成功度過菸癮。雖然戒菸胖了，但現在慢跑可以跑得更長更遠也不會喘，人也變漂亮了。


貳獎6千元得獎者之一是來自八德外役監獄的楊黃同學，因為最近感冒所以較少吸菸，剛好又得知戒菸就贏比賽，於是報名參賽。心裡擔心戒菸失敗會丟臉，所以很努力堅持不吸菸，加上太太、女兒及身旁同學們的支持，終於成功戒菸。戒菸後發現健康改善很多，以前走路會喘，而且吃降血壓藥血壓還是偏高，戒菸後不但不喘了，吃藥後的血壓也都正常了。


法務部徐錫祥政務次長指出，法務部從2010年起持續舉辦「戒菸就贏比賽」，提供各項措施獎勵收容人參與全國性的戒菸比賽，例如：增加教化分數、頒發獎狀、增加接見通信次數等實質獎勵，成立戒菸工場、戒菸舍房，並強化吸菸處所的通風設備、開設戒菸門診和宣導活動，幫助收容人戒除菸癮。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！
 

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