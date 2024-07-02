2024巴黎奧運新增4大新項目！霹靂舞、滑板、攀岩和衝浪等一次看
2024巴黎奧運，第三十三屆夏季奧林匹克運動會（2024 Summer Olympics），將於2024年7月26日至8月11日於法國巴黎舉行，這是法國相隔100年後再次舉辦夏季奧運，也是巴黎在1900年及1924年之後第三度舉行奧運。巴黎奧運賽事總監Jean-PhilippeGatien日前在奧運總部告訴記者：「這將是年輕、都會、創新的奧運會。」而本屆奧運的比賽項目比起往年有所增減，包括新增4個大項，以及減少2個大項及10個小項。其中霹靂舞（Breaking）、滑板（Skateboarding）、運動攀岩（Sport Climbing）和衝浪（Surfing）。其中台灣「霹靂舞」一哥孫振，日前已經確定拿到奧運門票。
實習記者張裔/綜合報導
巴黎奧運新增項目：
根據國際奧運委員會於2022年4月1日正式確定的競賽項目名單，2024巴黎奧運為了實現男女參賽名額1：1的完全性別平等，總共減少了2個大項和10個小項：
- 霹靂舞：分為B-Boys及B-Girls兩組。
- 滑板：分為男女子街式賽以及男女子碗池賽。
- 攀岩：分為男女子速度攀岩以及男女子抱石和難度攀岩。
- 衝浪：分為男子組及女子組。
取消項目：
除了以上的比賽項目調整之外，2020東京奧運會中出現的空手道以及台灣民眾最關心的棒壘球巴黎奧運不會在2024巴黎奧運舉辦。
- 田徑：刪去男子50公里競走。
- 拳擊：刪除男子中量級，並修改了重量級的具體重量。
- 輕艇：刪除男子和女子K-1級200米。
- 帆船：刪除男子和女子風浪板RS:X級並改為男子和女子風浪板iQFoil級；刪除男子和女子雙人艇470型並改為男女混合雙人艇470型單獨一個項目。
- 舉重：刪除男子、女子各2個小項。
這次中華隊派出的新項目選手是霹靂舞的孫振，霹靂舞首次成為奧運正式比賽，中華隊選手孫振憑藉2024年奧運資格系列賽成績，取得巴黎奧運霹靂舞項目參賽資格。