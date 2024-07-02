綠營才說媽祖中共同路人又要屯彈藥？她聽到傻眼：民進黨真瘋了
苗栗縣後備指揮部近日函送多間宮廟公文，要求簽訂「彈藥預屯點支援協定」，引起民眾譁然。前國民黨立委鄭麗文痛批，「民進黨真的是瘋了」，先前才說媽祖跟關公是中共同路人，現在又要把彈藥放宮廟，，難道不需要有任何的安全的標準跟規定嗎？做這種決定的人一定是外星人、不是台灣人。
記者余祥／台北報導
鄭麗文昨在政論節目《庶民大頭家》說，民進黨才剛花大筆銀子，研究出關公跟媽祖都是中共同路人、說關廟跟媽祖廟旁邊都是反綠群眾，怎麼現在又要把彈藥搬到宮廟裡面，是精神錯亂還是失常？儲存彈藥不是放衛生紙，難道放彈藥的地方，不需要有任何的安全的標準跟規定嗎？放在那裡不用有人看守嗎？
鄭麗文直言，做這種決定的人一定是外星人、不是台灣人，哪個宮廟有多餘的空間和土地可以放彈藥，全台灣宮廟最缺的就土地跟空間，停車都沒地方停了，還要辦各式各樣的活動，給香客都不夠用了還要放彈藥，這不就是異想天開、莫名其妙嗎？
鄭麗文痛批，這不只是汙衊台灣人的信仰，更是把所有高危險的彈藥，放進活動的社區裡面，要準備打巷戰就把台灣到處變成彈藥庫，再加上台灣彈藥儲存的狀況跟設備問題層出不窮，之前才有士兵搬運彈藥發生爆炸意外。民進黨誰出的餿主意，是國防部長顧立雄還是誰想的，還是又是美國的意見？
鄭麗文說，軍方不只一次有這種讓人下巴掉下來的提議，上次才要求全國高中生造冊，以便戰爭時可以徵兵，新聞出來引發民眾譁然、全民反對才改口說只是想想，民進黨真的是瘋了，這個連想都不該想。