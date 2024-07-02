新婚林萱瑜被下禁孕令 曝Junior登記只帶小鬼公仔：忘了結婚證書
林萱瑜和Junior在6月中旬登記結婚，她才晉升新婚人妻，今（2）日出席三立新八點台劇《願望》，她坦言生活沒太大改變，而日前登記結婚時，老公Junior只記得帶小鬼公仔一起見證，竟然忘了準備好的結婚證書，因此當場再寫一張，她說：「鬼哥對Junior的影響很深。」
記者林奕如／台北報導
三立新八點台劇《願望》在7月10日即將首播，林萱瑜、游詩璟、邱子芯、羅巧倫在劇中是同事也是閨密。林萱瑜甜笑分享新婚生活，建議交往時就可以先同居，「一起生活可以提早看到這人最醜陋的一面，這人沒有過不去的地方才結婚。」她最受不了老公東西亂放這件事，昨天她還和老公反應，浴室鞋子被弄濕覺得不開心，「我們不會大吵，可能我講話時都很冷靜。」她也讚老公Junior總能接住她的情緒：「這是讓我最舒服的事情！」
老公Junior想要生小孩，但林萱瑜工作沒間斷，這次加入ON檔戲，她還被長官叮嚀「不想要有意外」，短期內不會生子，她表示：「這是對工作尊重，畢竟我在劇中是災難擔當。」至於辦婚禮一事，也要等到明年了，不過她身體不能再拖，希望生子順其自然。
而聊到最忍受不了男友什麼習慣，羅巧倫最怕男生滴尿在馬桶上，她對於廁所有潔癖，也因為工作常出外景，很難找到廁所，有3次血尿經驗，自此膀胱很敏感，她甚至一個晚上要去廁所7、8次，「我超愛包大人，若是遇到外景時間太長，或是我要開長途車子就會使用。」
劇中講述閨密情，游詩璟有過跟閨密翻臉狀況，她曾被非常好的朋友借錢，對方藉口這個月生活費吃緊，然後說了一個時間要還，結果又再跟她借，前後總共10萬，「我發現她換了當年最新手機，她選擇騙我，之後不再聯絡了，沒想到最後聽到閒話『有人在外面說我私生活不檢點、跟別人有一腿』。」最後那位閨密有還錢，還是跟另外一位朋友先借錢，甚至跟那位朋友謊稱「游詩璟叫我來跟妳借錢」。