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巷仔內／燕子四處飛不暴衝　盧秀燕靠「交朋友」穩定邁向黨魁之路

▲立委黃健豪（左起）、顏寬恒參加高鐵站區「D-ONE第一大天地」動土典禮後兩邊趕場，江啟臣和盧秀燕卻未與朱立倫合體，引起政壇人士好奇。（圖／台中市政府提供，2024.07.02）
▲立委黃健豪（左起）、顏寬恒參加高鐵站區「D-ONE第一大天地」動土典禮後兩邊趕場，江啟臣和盧秀燕卻未與朱立倫合體，引起政壇人士好奇。（圖／台中市政府提供，2024.07.02）

記者顏幸如／台中報導

已是中霸天的台中市長盧秀燕近來南北奔波，昨天傳出月底將以招商名義出訪美西，巧合的是，國民黨主席朱立倫前天到台中宣講，兩人罕見地碰不到面。黨內人士評估，盧秀燕透過結盟方式穩定拉高好感度，先拿下黨主席，接著朝總統之路邁進的態勢日漸明顯，朱盧一戰難以避免。

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身為中台灣治理平台的領頭羊，不敗女王盧秀燕「中霸天」角色早已深植人心，過去2個月來，她先是揪3位女縣市長到花蓮賑災，接著到新北和侯友宜合體，5日將到高雄拜訪前立法院長王金平，月底還要赴美西「招商」，還沒公布行程，僑界先搞了個400人的歡迎參會，展現驚人的好感度。

燕子忙著飛來飛去，市府總以「疫後補進度」、「一般日常餐敘」、「正常城市交流」含混帶過，盧秀燕更堅持「上班時間不談選舉、不談黨務」不回應各種猜測。

有趣的是，星期天上午朱立倫到台中市黨部進行國會改革宣講，盧秀燕和早已結盟的立法院副院長江啟臣，全程參與高鐵站區「D-ONE第一大天地」動土典禮。但以顏寬恒、廖偉翔、黃健豪3位藍委兩邊跑還遊刃有餘來看，盧秀燕明明來得及趕場，卻指派副市長鄭照新到市黨部代打，地方人士覺得耐人尋味，不禁討論起朱立倫、盧秀燕這對昔日戰友，關係是否正在微妙變化。

▲朱立倫到國民黨台中市黨部進行國會改革宣講，盧秀燕派副市長鄭照新（右一）出席。（圖／台中市政府提供，2024.07.02）
▲朱立倫到國民黨台中市黨部進行國會改革宣講，盧秀燕派副市長鄭照新（右一）出席。（圖／台中市政府提供，2024.07.02）
部份藍營人士認為，先取黨主席再選總統，一直是國民黨的勝利方程式，若侯友宜投入黨主席選舉，因他與國民黨基層長期疏離，對現任黨主席朱立倫威脅有限；若換盧秀燕決定下場，已被公認是藍營2028年總統不二人選的她，將對朱立倫產生極大威脅，朱續任的機率極低。

雖然先前有人主張，盧秀燕可與朱立倫結盟，朱連任後運作她獲提名參選2028，但先前民眾黨主席柯文哲自台北市長卸任後，曝光率和支持度直直落的前車之鑑，令地方支持者憂心忡忡，主張盧秀燕應早日掌握黨務系統，不能繼續躲在中部當不沾鍋。

地方人士分析盧秀燕長期從政風格，認為她不致太早表態參選，會先營造對她有利的環境氛圍、持續多做少說，好在關鍵時刻水到渠成，「民調10幾連霸、從國內到國外廣結善緣，都算是舖陳」。

▲盧秀燕日前到新北市參訪、與市長侯友宜合體，旁邊就坐著候屬意的接班人劉和然。（圖／台中市政府提供，2024.07.02）
▲盧秀燕日前到新北市參訪、與市長侯友宜合體，旁邊就坐著候屬意的接班人劉和然。（圖／台中市政府提供，2024.07.02）
2年前就力拱盧秀燕參選總統的台中市議員李中認為，盧秀燕形象中性、爭議小，由她代表國民黨問鼎大位，可形成最大公約數，且「交朋友」一直是盧秀燕博取好感的重要方式，不管競爭黨主席或總統選舉，「爭取朋友」都很重要，從出訪新加坡、到新北市政交流、拜訪大老王金平、月底出訪美國，都是結交朋友、爭取助力的安排。

李中認為，若加上AIT前後任主席與官員前來市府拜會、與前AIT處長孫曉雅的私交，各界顯然已將穩定前行的盧秀燕，視為國民黨未來重要的領軍人物，除了與各國交流勢將繼續進行，他期許盧秀燕與中國的互動也要逐步展開，外交與兩岸的等距交流，才是對台灣人民最有利的互動模式。

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