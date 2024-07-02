楊小黎走路上被「臭酸黑液」從頭淋下來 傻眼太可怕眼睛睜不開
童星出道的楊小黎戲劇、主持都有亮眼表現，今（2）日在臉書曝光前往工作的路上遇到意外，「突然間從天而降一大攤又酸又臭就像是廚房髒水的液體從那個銀色的管子整個從頭淋下來，整個傻眼，眼睛都睜不開。」《NOWnews今日新聞》關心她的狀況，楊媽媽代為回應，「我看到她回來真的是落水狗的樣子，頭上都有油在滴，趕快先幫她把衣服先泡起來，都是一股油醋的味道。」
記者林奕如、李欣容／台北報導
楊小黎早上出門代班飛碟電台，11點下班搭乘松山線捷運回家，下午還要趕到南港開會，沒想到在路邊被髒油淋得一身，楊媽媽心疼表示，楊小黎一身臭油回家，「她剛好想喝水，口罩拉下來，油就淋下來了，她說現在喉嚨怪怪的，不知道是不是強醋，也不知道有沒有喝到。」楊小黎爸爸還問她有沒有報警，楊小黎說當時情急身邊又沒有人能幫忙，加上趕時間就沒有報警，但文章一PO出許多人關心她，也順便提醒大家走在路上要小心。
楊小黎在臉書透露全身被淋到黑色臭酸液體，「感覺就是黑色的醋伴隨著油炸的味道，真的是太可怕也太太過分了，在我旁邊的男子傻眼，我瞬間以為我在上什麼冰桶挑戰節目，我想表達的是這個真的很危險，幸好不是滾燙的油，或是其他有腐蝕性的液體，像這樣子的管線外露，然後還會大量的流出不明的噁心液體，真的太可怕。」