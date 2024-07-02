勞動權益研習首邀跨科高中教師 共製教材齊將勞權融入學生課程
勞動部昨（1）日、今（2）日舉行勞動權益研習，首度跨域邀請80名來自全國不同高中的公民、國文、歷史、地理教師，分別針對不同領域、角度看待勞動議題，共同設計相關課程教材，用更生動的方式傳達勞動權益，落實深植勞動概念目的。
記者林則澄／台北報導
勞動部勞動關係司長王厚偉表示，勞動部113年度勞動教育教師研習活動，特別安排教師進入相關工作場所，以及參訪漢翔航空工業工會，除讓他們身歷其境了解勞動現場以及工會運作現況，並且幫助老師，能將所見所聞製成教案融入課程，用更生動的方式傳達勞動權益，除讓學生理解工時、工資、加班費等基本制度，還有團體勞資協商，工會運作的模式，以及學生未來若是身為主管、老闆，務必也要善待工作夥伴等。
王厚偉說明，近年積極透過多元方式推動勞動教育向下扎根，包含合作教育部等7個部會，共同推動勞動教育促進綱領，並且編製勞動教育教材，包含檢視教科書、撰寫補充教材、編製桌遊、繪本、好雇主手冊、大專生勞動權益手冊等多元勞動教育教材，進而提升師資知能，建立勞動教育師資庫以及教師研習活動等，輔以校園巡迴舞台劇、座談會等，達到落實勞動教育的政策目標。
王厚偉提到，將會持續加強學校教師勞動概念，並且協助提供不同年齡層勞動教材，學生也可透過不同科別的學習，逐步建構正確勞動意識，達到深植勞動概念目的。