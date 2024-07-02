「私校退場條例」恐淪財團禁臠 高教工會重申立場：絕不退縮
國民黨團此前提出《私立高級中等以上學校退場條例》第24條修正草案，引起台灣高等教育產業工會發出反對聲明，不料導致中信金融管理學院透過律師函揚言提告。高教工會今（2）日重申堅守高教公共化的理念，拒絕禿鷹財團掠奪校園，也會持續保障師生權益免受侵害，絕不退縮。
記者林則澄／台北報導
高教工會今日召開記者會表示，此前聲明指出「興國管理學院受中信金控集團入主更名為中信金融管理學院後，結果也是『全數』興國教師竟然都受逼退，學生規模則大幅縮減僅剩數百人，有違政府廉價出租國有土地促進興學之目的」，事後遭到中信金融管理學院指控未經查證散佈不實訊息，要求撤銷聲明並且公開道歉，否則提告。
高教工會理事長周平指出，國民黨團提出的《私立高級中等以上學校退場條例》第24條修正草案是以「公開徵求接辦者」幫助財團入主打開巧門，以致待退私校全面淪為財團入主禁臠的危機，造成公益董事會的錯亂，而且興國管理學院的案例僅是冰山一角，另在亞太、台觀、及人、康寧、遠東科大等學校都有集團的蹤跡，幾乎都走上教師被迫資遣、學生權益受損的悲慘命運。
高教工會組織部主任林柏儀表示，台塑集團捐贈成立明志科大、長庚大學、長庚科大等，都是財團優良辦學的先例，各界也都給予正向肯定，中信金控集團若有心於教育，可以透過捐贈的方式支持學校的運作。高教工會強調，不會退縮高教公共化的立場，也會持續保障師生權益免受侵害，拒絕禿鷹財團掠奪校園。