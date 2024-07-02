王淨放送福利！考試不及格、失業者憑「6種證明」免費看電影
徐漢強執導陰間喜劇電影《鬼才之道》，由陳柏霖、張榕容、王淨、百白、瘦瘦、姚以緹主演。王淨飾演一事無成、沒有才華的菜鳥鬼同學，張榕容演出從光鮮亮麗的鬼后，退居成為落魄沒人關注的凱薩琳，貼近生活的劇情，令人感同身受。電影公司將創新舉辦「同學不用努力場」特映活動，學生只要有不及格的考卷、成績單，或是延畢、退學通知單，社會人士出示離職證明或失業補助證明，即可在台北、台中、台南、高雄活動戲院免費搶先看。
記者黃雅琪／綜合報導
導演徐漢強花了兩年以上的時間，與編劇蔡坤霖一起打磨《鬼才之道》劇本。徐漢強表示，自己為什麼會對鬼片裡面的鬼莫名感到同情，也是他想到這個故事的原因：「我們都是使盡渾身解數在想辦法讓別人肯定，但這個肯定到了後來，已經把自己弄到面目全非了，這是我在這個故事當中很想要嘗試詢問的問題，到底什麼是被看到？我們到底要被看到什麼地步才願意善罷甘休？」他更透露，自己從小就被家人期望有一天可以出人頭地：「對我來講，最可怕的鬼故事就是我好像必須要被看到，不然我就等於不存在。」
在《鬼才之道》中，厲鬼們努力嚇出名堂成為都市傳說，一個個使出必殺技逗樂觀眾，但也有人看完電影哽咽表示：「大家都在笑的時候，其實我哭了。」男主角陳柏霖說：「我覺得每一個年齡層都可以在《鬼才之道》裡面找到有共感和共鳴的地方，尤其是在這個網路時代。」看第二次仍淚流滿面的百白暖心分享：「希望看完電影後的你，可以喘口氣、稍稍地停下來，回望那個筋疲力竭的自己，告訴他未必需要出類拔萃才能成為那個最棒的自己，你的存在本身，就已經是世界上最美好的存在了！」