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7月夯劇／三立台八《願望》強勢登場　等一年楊紫《長相思2》回歸

▲7月夯劇看這裡！三立台八《願望》強勢登場，楊紫一人帶旺4男《長相思2》回歸。（圖／翻攝三立台劇臉書、長相思微博）
▲7月夯劇看這裡！三立台八《願望》強勢登場，楊紫一人帶旺4男《長相思2》回歸。（圖／翻攝三立台劇臉書、長相思微博）

記者林奕如／綜合報導

7月台、陸劇追起來，《NOWnews今日新聞》精選5部話題新作，包含三立新台八《願望》強勢登場，黃少祺、陳冠霖、江宏恩三大男神首同台；金馬影帝吳慷仁主演《塑膠花》上演更生人愛情故事；《都市懼集》集結許瑋甯、林柏宏等78位演員驚悚詮釋「沒有鬼的恐怖故事」；以及陸劇女神楊紫主演《長相思2》終於回歸；《顏心記》則是由羅雲熙、宋軼詮釋變身題材。

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▲左起江宏恩、黃少祺、陳冠霖3大男神合作最新八點檔《願望》。陳冠霖分享自己2年前飛進眼睛裡的木屑還沒拿出來，被江宏恩虧都要長靈芝了。（圖／三立提供）
▲江宏恩（左起）、黃少祺、陳冠霖三大男神合作最新八點檔《願望》。（圖／三立提供）
結拜三兄弟東南亞追夢　三立新戲掀台八大戰

三立新台八《願望》強勢登場，將掀起八點檔大戰。該劇由三大魅力男神黃少祺、江宏恩及陳冠霖攜手演出，該劇描述結拜的三兄弟至東南亞追夢，想完成人生願望，沒想到遇上鬼王（霍正奇 飾）的出現，讓一切都變了調，他們竟為了錢財而兄弟反目。主要演員還包括林萱瑜、游詩璟、邱子芯、羅巧倫，劇中是同事也是閨密，有如四葉草的四片葉子一般緊密相連，為了達成心中的願望彼此開始反目。該劇即將於7月10日首播。

▲《塑膠花》劇中吳慷仁（左）與李沐，一起演繹邊緣人的處境。（圖／抓馬文化）
▲《塑膠花》劇中吳慷仁（左）與李沐，一起演繹邊緣人的處境。（圖／抓馬文化提供）
吳慷仁角色百變　更生人題材引爆話題

《塑膠花》是金馬影帝吳慷仁第1次染金髮，飾演剛出獄更生人「金勤」，他在劇中先是綁架文靜的高中生李沐，更凶狠狂賞李沐巴掌，帶來衝擊演出。劇情講述在這個社會中，有一群不被大眾接受的邊緣人在大環境中絕望生存，也藉由在現代社會中，看似美好的「家」可能存在著各種面向的家庭關係，讓一群渴望愛的邊緣人們，被迫走上一場叛逃之旅，從彼此身上獲得愛與救贖。

▲《都市懼集》許瑋甯搭深夜計程車遭遇恐怖運將　林柏宏詭譎笑到你心裡發寒。（圖／CATCHPLAY+提供）
▲驚悚劇集《都市懼集》集合34集極短篇，其中許瑋甯搭深夜計程車遭遇恐怖運將，成功演繹出日常生活的真實人性。（圖／CATCHPLAY+提供）
新型態短影音台劇　集結78位演員飆演技　

《都市懼集》集結金馬、金鐘卡司飆演技，包括許瑋甯、林柏宏、黃河、謝麗金、曾沛慈、曾少宗、江宜蓉等一共78位演員，驚悚詮釋「沒有鬼的恐怖故事」，全劇共34集極短篇、每集3至10分鐘，呈現潛藏恐懼的六大都市樣貌，包括「大眾運輸、夜生活、公寓、辦公大樓、商圈、住宿」，帶領觀眾深入那些日復一日、習以為常生活中細思極恐的未知人性。

▲楊紫主演《長相思2》暑假登場。（圖／翻攝長相思微博）
▲楊紫（中）主演《長相思2》讓粉絲苦等一年終於回歸。（圖／翻攝長相思微博）
楊紫一人帶旺4男　今年暑假就等這一檔

陸劇女神楊紫2023年主演古裝劇《長相思》爆紅，更一口氣帶旺張晚意、鄧為、王弘毅、檀健次新生代男星，等了許久，《長相思2》終於要來了。先前已曝光的第二季預告，女主角「小夭」楊紫助表哥「西炎瑲玹」（張晚意 飾）取得西炎王位，但兩人即將反目，將會有一場淚崩的虐心戲。此外，小夭誤會「塗山璟」（鄧為 飾）讓未婚妻懷孕背叛自己，因此答應與「赤水豐隆」（王弘毅 飾）結婚，同時九頭蛇妖相柳（檀健次 飾）依舊默默守護她，到底小夭感情情歸何處，讓劇迷期待發展。

▲《顏心記》宋軼洞房夜竟成油膩大叔，羅雲熙嚇傻。（圖／iQIYI國際站提供）
▲《顏心記》宋軼（右）患有變身症，洞房夜竟成油膩大叔，羅雲熙嚇傻。（圖／iQIYI國際站提供）
變身題材超新鮮　男女主角CP感爆棚

《顏心記》故事講述原為郡王的江心白（羅雲熙 飾），因為父親遭陷害而被流放，在被追殺時頭部撞到了馬車而患上「臉盲症」，長大後成為一名總捕頭，並遇見患有「變身症」的江湖游醫顏南星（宋軼 飾），男主角有臉盲症卻能認出變身後的她，從不打不相識到相知相伴的浪漫故事。

▲7月陸劇、台劇攻略看這裡。（圖／NOWnews今日新聞社群中心製）
▲7月台、陸劇攻略看這裡。（圖／NOWnews今日新聞社群中心製）

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