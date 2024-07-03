38°C熱浪襲台！全家美式26元、拿鐵10元多一杯　鐵觀音雪糕買1送1

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📍門市｜7月3日至7月7日
◾特大杯經典美式第2杯10元，5.9折（原價60元、特價35元）
◾大杯靜岡抹抹茶拿鐵，5.9折（原價65元、特價38元）
📍門市｜即日起至7月3日
◾大杯經典美式第2杯7元，5.8折（原價45元、特價26元）
◾茶葉蛋第2件7元，7.7折（原價13元、特價10元）
◾天然水2.2L第2件7元，6折（原價35元、特價21元）
◾金萱二十七第2件7元，5.1折（原價37元、特價19元）
📍門市｜即日起至7月3日
◾可口可樂435ml買1送1，5折（原價29元、特價15元）
◾YOI鹼性水買1送1，5折（原價30元、特價15元）
◾義美紅豆粉粿牛奶冰棒買1送1，5折（原價30元、特價15元）
◾WA!COOKIES鐵觀音濃茶奶蓋雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）
📍APP優惠趣｜即起至7月5日
◾每日C蘋果番茄／紅又胡蘿波綜合果蔬汁任選買一送一，5折，(原價45元、特價23元)
🟡7-ELEVEN
📍APP｜即起至7月8日
◾大杯冰燕麥拿鐵7杯360元，6.9折（原價75元、特價52元）
◾大杯冰燕麥奶茶7杯340元，7折（原價70元、特價49元）
◾大杯黑糖珍珠燕麥奶7杯360元，7折（原價75元、特價52元）
◾中杯冰精品燕麥拿鐵7杯530元，7.2折（原價110元、特價79元）
🟡LINE禮物（7-ELEVEN電子票券），至8月31日
◾冰厚乳拿鐵買一送一，5折（原價65元、特價33元）購買連結
🟡萊爾富
📍門市｜6月29日至7月5日
◾特大杯風味氣泡飲買1送1，5折（原價55元、特價28元）
包含：洛神花／紅柚綠茶／冬瓜／草莓
📍門市｜即起至7月23日
◾大杯美式10杯299元，6.6折（原價45元、特價30元）
◾大杯拿鐵10杯399元，7.3折（原價55元、特價40元）