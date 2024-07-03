K湯是永遠的「浪花兄弟」！勇士好友Curry連發30張照片令人感動

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Stephen Curry進入勇士隊後，Klay Thompson就是他的好友之一，兩人共同在灣區貢獻4座總冠軍，包括2015、2017、2018年總冠軍，以及2022年的重返榮耀奪冠。
雖然今年勇士在附加賽出局，但Stephen Curry賽後並未多說，他則是在最後一則動態寫下，「我會想念Klay Thompson的，雖然我們不能一起走完旅程，不過我們的成就無法被複製，想不到有比你以及Draymond Green更好的3人搭檔。」
Curry還寫下，Klay Thompson跟他一起改變了灣區、一起改變了比賽，「殺手Klay Thompson在中心，感謝你的一切兄弟，去好好享受籃球、做你要做的事吧，永遠的浪花兄弟。」
Klay Thompson是在2011年加盟勇士，自此開始與Curry聯手，逐步成為聯盟外線火力最強大的雙人組合，Klay Thompson曾連續5度入選明星賽，兩人也一起為勇士打下4座NBA冠軍。
何謂浪花兄弟？ 兩人有何特點
浪花兄弟（英語：The Splash Brothers）由「咖哩小子」Stephen Curry、「K湯」Klay Thompson兩人合組，兩人遠距投射（尤其是三分球）命中率極高。
2012-13賽季，Curry投進272球三分球，Klay Thompson投進211球三分球，二人合計投入483球三分球，打破了NBA例行賽同隊二人之三分球總合紀錄，成為NBA史上第一對能於同季各自投進200球以上三分球的二人組合。
目前二人已於2013-2016年連續四個賽季於例行賽各自投進200球以上的三分球，兩人在2015-16賽季將此紀錄刷新至678球。他們亦是2014年世界籃球錦標賽的隊友，並奪得金牌。
由於兩人身處灣區，加上此組合因「Splash the net with the ball，particularly on three-point shots」（破籃得分，特別是三分球）而得名。
二人在2015年及2016年的NBA三分球大賽的決賽上演了「兄弟內鬥」，結果2015年的三分球大賽冠軍由Curry奪得，翌年則由Klay Thompson奪得。