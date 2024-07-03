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K湯是永遠的「浪花兄弟」！勇士好友Curry連發30張照片令人感動

▲金州勇士「浪花兄弟」Stephen Curry和Klay Thompson過去是勇士的得分主力雙槍，不過因為戰績等因素，「浪花兄弟」組合也正式拆夥，Stephen Curry在動態感謝好友。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士「浪花兄弟」Stephen Curry和Klay Thompson過去是勇士的得分主力雙槍，不過因為戰績等因素，「浪花兄弟」組合也正式拆夥，Stephen Curry在動態感謝好友。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

謝謝你，K湯！金州勇士一哥「咖哩小子」Stephen Curry今（3）日在社群上連發30張照片，不但和好友「K湯」Klay Thompson道別，並感性地寫下「永遠的浪花兄弟」。隨著Klay Thompson與達拉斯獨行俠簽約，勇士雙人組「浪花兄弟」正式走入歷史，這兩位三分球好手，也會是永遠的好友。Klay Thompson動向是今夏自由球員焦點之一，最終他以3年5000萬美元（約16.2億台幣）價碼加盟獨行俠。Curry還寫下，Klay Thompson跟他一起改變了灣區、一起改變了比賽，「殺手Klay Thompson在中心，感謝你的一切兄弟，去好好享受籃球、做你要做的事吧，永遠的浪花兄弟。」

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Curry好友　K湯終結40年來勇士未能奪冠低潮

Stephen Curry進入勇士隊後，Klay Thompson就是他的好友之一，兩人共同在灣區貢獻4座總冠軍，包括2015、2017、2018年總冠軍，以及2022年的重返榮耀奪冠。

雖然今年勇士在附加賽出局，但Stephen Curry賽後並未多說，他則是在最後一則動態寫下，「我會想念Klay Thompson的，雖然我們不能一起走完旅程，不過我們的成就無法被複製，想不到有比你以及Draymond Green更好的3人搭檔。」

Curry還寫下，Klay Thompson跟他一起改變了灣區、一起改變了比賽，「殺手Klay Thompson在中心，感謝你的一切兄弟，去好好享受籃球、做你要做的事吧，永遠的浪花兄弟。」

Klay Thompson是在2011年加盟勇士，自此開始與Curry聯手，逐步成為聯盟外線火力最強大的雙人組合，Klay Thompson曾連續5度入選明星賽，兩人也一起為勇士打下4座NBA冠軍。

何謂浪花兄弟？　兩人有何特點

浪花兄弟（英語：The Splash Brothers）由「咖哩小子」Stephen Curry、「K湯」Klay Thompson兩人合組，兩人遠距投射（尤其是三分球）命中率極高。

2012-13賽季，Curry投進272球三分球，Klay Thompson投進211球三分球，二人合計投入483球三分球，打破了NBA例行賽同隊二人之三分球總合紀錄，成為NBA史上第一對能於同季各自投進200球以上三分球的二人組合。

目前二人已於2013-2016年連續四個賽季於例行賽各自投進200球以上的三分球，兩人在2015-16賽季將此紀錄刷新至678球。他們亦是2014年世界籃球錦標賽的隊友，並奪得金牌。

由於兩人身處灣區，加上此組合因「Splash the net with the ball，particularly on three-point shots」（破籃得分，特別是三分球）而得名。

二人在2015年及2016年的NBA三分球大賽的決賽上演了「兄弟內鬥」，結果2015年的三分球大賽冠軍由Curry奪得，翌年則由Klay Thompson奪得。


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