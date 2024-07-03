勇士前榜眼Wiseman還有球打！活塞放棄養成　溜馬出手簽下2年合約

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根據《ESPN》名記者「沃神」Adrian Wojnarowski的消息來源指出，今年季後賽闖進東區第二輪賽事的溜馬，在自由市場開門數日後，向James Wiseman提供一份2年的合約，但目前具體的合約內容還未對外公開。
James Wiseman身高211公分、臂展229公分，不論是靜態、動態天賦都相當優異，當初在2020年選秀會第2順位雀屏中選，僅次於如今的明尼蘇達灰狼「少主」Anthony Edwards，被賦予高度的期待。
不過在效力勇士期間James Wiseman，沒有如預期成長，並在2023年的一筆交易中轉戰活塞。當年度剩餘的24場比賽中，James Wiseman上場時間拉高，一度展露曙光，拿下生涯新高的場均12.7分、8.1籃板。
勇士、活塞都放棄 Wiseman的最後一搏
但在進入2024年賽季後，球隊位置和Isaiah Stewart等內線球員重疊，上場空間遭到縮小，場均出賽17.3分鐘，只能拿下7.1分、5.3籃板。於是在賽季結束後，活塞早早放出風聲，表示將放棄向James Wiseman提出合約。
不少媒體認為，在活塞宣布放棄James Wiseman後，可能不太會有球隊出手延攬，但如今溜馬選擇再次相信他。
除了彌補近期離隊的中鋒Jalen Smith外，溜馬內線主力Pascal Siakam、Obi Toppin還有Myles Turner等人，身高都相對不高，此時補進James Wiseman，或許也期望他能彌補球隊身材上的劣勢，以及籃板球的衝搶。