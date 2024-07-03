60歲潘若迪一尾活龍！狂求歡小15歲嫩妻 「想換地點開戰」慘遭拒
60歲藝人潘若迪2011年和小15嫩妻Kiki結婚，兩人育有1女，當年舉辦婚禮時還特別選在浪漫的印尼峇里島，受邀的親友只有20多人，小而溫馨，因為知道Kiki愛玫瑰花，他還堅持要在會場上佈置紅、白玫瑰，如今卻傳出兩人的13年婚姻觸礁，事實上，潘若迪過去就曾抱怨過夫妻倆的房事失調，稱自己是一尾「活龍」，還想和老婆在家中不同地點激戰卻慘遭拒絕。
記者吳昕蓓／綜合報導
潘若迪過去上節目時，多次提及和老婆之間的相處問題，像是女兒拉拉出生後，兩人行房的次數就開始減少，讓潘若迪心生不滿，自稱是一尾活龍的他為了讓他們的感情加溫，還想和老婆在家中各處翻雲覆雨，還會在特定日期，在家中浴室的地板上鋪滿玫瑰花，用肥皂在鏡子上告白示愛，藉此來求歡。
然而潘若迪還是屢屢被老婆拒絕，隨著兩人行房次數減少，他們關係也逐漸生變，還曾因為家務事吵到脫口「離婚」兩字。如今《鏡週刊》報導，潘若迪和Kiki早已離婚，有次朋友在聚會上以「潘若迪前妻」來稱呼Kiki，才導致消息在圈內傳開，然而求證潘若迪的親友，卻都得到否認答案。
由於潘若迪最後一次和Kiki同框是在去年（2023）4月女兒的生日聚會上，因此還是引發外界瘋猜，對此，潘若迪經紀人否認傳言，潘若迪本人也強調：「不可能，不要道聽塗說！」事實上，當年潘若迪決定和Kiki結婚時，遭到女方爸爸反對，認為他過去曾和人妻張瓊姿「車震」，又和模特兒花花交往過，一度擔心他的私生活混亂。